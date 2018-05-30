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Финал Лиги чемпионов в Киеве: в "Борисполе" похвастались рекордом

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Аэропорт
Аэропорт "Борисполь" принял рекордное количество пассажиров на финал ЛЧ / 24 Канал

На финал Лиги чемпионов 2018, который состоялся в Киеве, аэропорт "Борисполь" принял рекордное количество пассажиров.

Об этом сообщает руководство аэропорта.

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В день финала, 26 мая, через главный аэропорт столицы в Украину прибыли почти 53 тысячи пассажиров, что является абсолютным рекордом для "Борисполя".

Всего в этот день мы приняли 52 599 пассажиров, что является абсолютным рекордом в истории существования "Борисполя". Для сравнения, на финал Евро-2012 у нас было 38 тысяч пассажиров. В прошлом году мы один раз пересекли отметку в 40 тысяч пассажиров
– рассказал генеральный директор госпредприятия Павел Рябикин во время пресс-конференции в Киеве в среду.

Он уточнил, что 26 мая аэропорт принял 31 чартерный рейс с 6 393 болельщиками "Реала", болельщики "Ливерпуля" прилетели 40 рейсами – в общем, "красных" прибыло 8822 лица.

Были также 3 рейсы с официальными делегациями короля Испании, премьер-министра Габона и президента Чехии. Дополнительно были обслужены 72 рейсы деловой авиации.

Рябикин сообщил, что дополнительно за этот день аэропорт "Борисполь" заработал почти 31,5 миллионов гривен чистой прибыли.

Финал Лиги чемпионов УЕФА 2018 состоялся на НСК "Олимпийский" в Киеве 26 мая. В поединке сошлись мадридский "Реал" и английский "Ливерпуль". Победу со счетом 3:1 одержали испанцы.

Теги: Новости Украины Новости Киева Лига чемпионов авиация Новости Борисполя
Источник: 24 Канал
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