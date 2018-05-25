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Финал Лиги Чемпионов в Киеве: Вакарчук сыграет за "Друзей Шевченко"

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Вакарчук сыграет за команду Шевченко в Турнире чемпионов
Вакарчук сыграет за команду Шевченко в Турнире чемпионов / Фото из открытых источников

Накануне финала Лиги чемпионов между мадридским реалом и английским "Ливерпулем" в Киеве состоится Турнир чемпионов, в котором примут участие немало звезд спорта и шоу-бизнеса.

Всего в турнире примут участие 4 команды: "Легенды "Ливерпуля", "Легенды "Реала", "Легенды Лиги чемпионов" и "Друзья Шевченко".

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Соревнование будет состоять из двух полуфинальных матчей, матча за третье место и финала, каждый из которых будет включать два тайма по 15 минут. Все матчи будут проходить 25 мая в фан-зоне на Крещатике. Начало действа – в 16:00.

Накануне стали известны предварительные составы команд.

Так, за команду "Друзей Андрея Шевченко" сыграет фронтмен "Океана Эльзы" Святослав Вакарчук. За эту команду также сыграют главный тренер киевского "Динамо" Александр Хацкевич, его не менее именитый помощник Олег Лужный, бывший футболист сборной Украины Андрей Воронин, легендарный игрок и сейчас футбольный тренер Сергей Ребров и многолетний капитан "Шахтера" Дарио Срна.

Тренерами этой команды будут мэр Киева Виталий Кличко и его брат Владимир.

Известно, что в состав команды "Легенд Лиги чемпионов"войдут экс-партнер Шевченко по "Милану" голландец Кларенс Зеедорф, португалец Деку, швед Хенрик Ларссон, итальянец Марко Матерацци, француз Марсель Десайи, испанец Гаиска Мендьета.

В другом полуфинале сойдутся "Легенды Реала" и "Легенды Ливерпуля". В составе первых: Луиш Фигу, Роберто Карлос, Давор Шукер, Предраг Миятович, Ежи Дудек. В составе английской команды: Стив Макманаман, Робби Фаулер, Луис Гарсия, Иан Раш, Патрик Бергер.

В финале Лиги чемпионов в Киеве сойдутся мадридский "Реал" и английский "Ливерпуль". Букмекеры ставят на победу клуба из Испании.

 

 

Теги: Новости Украины LifeStyle Новости спорта Новости Киева Реал – Ливерпуль Лига чемпионов Андрей Шевченко Святослав Вакарчук
Источник: 24 Канал
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