Финал лиги Чемпионов: в скольких странах будет прямая трансляция

Финал Лиги Чемпионов в Киеве 26 мая могут увидеть зрители во всем мире в прямом эфире.

Согласно информации uefa.com, решающий матч Лиги Чемпионов 2017/2018, который состоится на киевском НСК "Олимпийский", увидят в 226 странах.

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Среди стран, где поединок испанского "Реала" и английского "Ливерпуля" будет транслироваться вживую, есть такие экзотичные для нас, как Американское Самоа, Вануату, Гуам, Мавритания, Науру, Сент-Винсент и Гренадины.