Финал сериала "Как я встретил вашу маму" назвали худшим в истории кино

Киноэксперты портала USA Today составили рейтинг популярнейших сериалов с худшими финалы, которые завершают слишком странно, нелогично или совсем скучно. По мнению кинокритиков, таким сериалом стал американский комедийный ситком "Как я встретил вашу маму" ("How I Met Your Mother").

Лента "Как я встретил вашу маму" ("How I Met Your Mother"), которая длилась с 2005 по 2014 год, завоевала любовь миллионов поклонников по всему миру. Однако несмотря на комедийные сцены в картине, критики и зрители не поняли финала сериала, – в конце сериала Тед неожиданно восстанавливает отношения с Робин после того, как она развелась с Барни.

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Однако стоит взять во внимание то, что в предыдущих эпизодах отношения новоиспеченной пары выглядели очень неестественными и невозможными, в то время как Робин и Барни не стеснялись своих чувств.

Американский сериал "Сайнфелд" ("Seinfeld"), который выходил на телеэкраны с 1989 по 1998 годы занял второе место в анти-рейтинге. Эксперты и зрители считают, что посадить всех главных героев в тюрьму в финале ленты было очень странным решением.

И третью позицию занял драматический телесериал "Затерянные" ("Lost"), который собрал фанатов со всего мира на протяжении 2004 по 2010 год. Кинокритики считают, что сериал, который все годы держал в напряжении через большое количество тайн и мистики, завершился слишком просто, – все герои оказались в чистилище.

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Четвертую и пятую строчку в антирейтинге занял детективный телесериал "Декстер" (2006-2013), где главный герой в финале симитировал собственную смерть и стал лесорубом, а также сериал "Все женщины – ведьмы" (1998-2006), в финале которого чародейки меняют внешность, убивают главных врагов и встречаются со всеми поколениями Галливел.