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Финалистка шоу "Холостяк" Галина анонсировала участие в престижном конкурсе: детали

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Галина Присташ примет участие в конкурсе красоты
Галина Присташ примет участие в конкурсе красоты / СТБ

Одна из финалисток романтичного шоу "Холостяк" Галина Присташ после завершения проекта активно привлекает к себе внимание. Звезда то анонсирует начало дизайнерской карьеры, то показывает горячие кадры с отдыха, а теперь зажигательная львовянка решила принять участие в конкурсе красоты.

Как известно, 25 мая в финале проекта "Холостяк" певец Рожден Ануси из двух девушек выбрал одну. Эмоциональная Галина Присташ покинула шоу за шаг до победы. На прощании с Холостяком девушка отказалась от объятий с ним и отметила, что главные герои не продолжают отношений с избранницами, потому что выбирают не тех.

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Хоть поклонники Галины ожидали яркие комментарии или слезы, девушка погрузилась в построение карьеры, безэмоционально перелистав события шоу. Она неожиданно заявила, что станет одной из претенденток на победу в "Мисс Украина 2018".

Спонтанность – это лучшее, что со мной случается! Имею шанс побороться за участие в одном из самых престижных, международных конкурсах красоты Мисс Вселенная! Для меня участие в этом конкурсе – это возможность показать всю гармонию красоты и задеть за живое свою давнюю мечту,
– призналась Галина Присташ.

Девушка обратилась ко всем читателям ее блога с просьбой поддержать ее на отборочном этапе конкурса. Завершится кастинг 21 июля. Именно тогда станут известны имена красавиц, которые поборются за титул "Мисс Украина 2018", а впоследствии представят страну на мировом подиуме.

 

Стоит отметить, что Галина Присташ может с легкостью позировать перед камерой как в элегантном наряде, так и в пикантных образах. Это она и доказала во время съемок шоу "Холостяк", и в новой рекламе, в которой сыграла главную роль.

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Теги: Новости Украины LifeStyle
Источник: 24 Канал
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