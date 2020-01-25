Новые кредиты и Paypal: какую жизнь обещают украинцам до 2025 года

Кредитование населения, финансовая грамотность и бесконтактные расчеты. Что изменится и как будет жить Украина через 5 лет, читайте в материале 24 канала.

Государственные органы разработали “Стратегию развития финансового сектора” на следующие 5 лет и рассказали о 5 основных направлениях.

Хватит кризисов

Экономика циклична, а это значит, что как бы хорошо не развивались страны, рано или поздно придет кризис. Последний кризис мирового масштаба был в 2008. Он начался в США, но украинцы его тоже почувствовали. Тогда доллар для украинцев из стабильных 5 превратился в 8. Бывают и локальные кризисы, как в Украине в 2014 после Революции Достоинства.

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Если кризиса невозможно избежать, то его по крайней мере хотят научиться минимизировать. К примеру, во время финансового кризиса 2008 поляки и немцы почти не ощутили негативных последствий. Точнее почувствовали, но далеко не в таких масштабах, как другие страны мира и европейские в том числе. Все из-за успешной государственной финансовой политики. Поэтому к 2025 Украина хочет ввести инструменты эффективного регулирования финансовой среды. Верят, что это сделает экономику стабильной и более устойчивой к кризисам.

Кредиты не только от МВФ

В 2025 Украина станет привлекательнее для инвесторов. По крайней мере, такую амбициозную цель выразили НБУ, Минфин и другие государственные структуры. Кредитование и инвестиции необходимы для развития экономики и внедрения реформ. Как этого хотят достичь? Расширить права кредиторов и инвесторов в Украине, а также создать благоприятную законодательную среду. Долю кредитования хотят повысить до 22% от ВВП. Сейчас 16,5%.

В то же время предусматривают, что население также легче будет получать кредиты, особенно на нужды малого и среднего бизнеса. Фермеры, в частности, смогут получать кредиты под залог земли.

Финансово грамотные украинцы

В США и Европе большинство населения осведомлены об акциях: как их купить, где, какие риски и выгоды. Они знают, что нужно диверсифицировать свои доходы, то есть доходы должны быть из разных источников. Школьники изучают финансовую грамотность.

В Украине пока это все на очень низком уровне. В этом учебном году наши школьники тоже начали изучать финансовую грамотность в школе. Однако взрослое поколение мало что знает об акциях, облигациях и финансовых рынках в целом. Согласно Глобальному рейтингу финансовой грамотности, только 40% взрослых украинцев являются финансово грамотными, то есть имеют базовые экономические знания, которые используют для накопления, инвестирования и займа. Это 46 позиция в мире, которую Украина делит с Казахстаном, Замбией, Танзанией, Сенегалом и Бахрейном. Наиболее финансово грамотными являются жители Норвегии, Швеции и Дании — 71%. Наименее — йеменцы, всего 13%.

Эта ситуация является неблагоприятной для страны. Зато если удастся повысить финансовую грамотность украинцев, государство от этого выиграет. Если украинцы будут покупать акции украинских компаний, то это будет стимулировать всю украинскую экономику. Но важнее то, что это поддержит украинские компании, ведь акции — это дополнительный источник финансирования, который более выгоден для компаний, чем кредиты.

Размывание границ для финансового рынка

К 2025 украинский финансовый рынок хотят сделать полноценной частью глобального мирового финансового рынка. Это позволит украинцам проводить финансовые операции с иностранным компонентом проще. Это будет полезно и для украинских заробитчан, которые посылают деньги домой, и для украинцев, которые работают на иностранные компании и получают там зарплату. Инициаторы хотят уменьшить риски на украинском финансовом рынке и наладить инфраструктуру рынков капитала. Возможно, после этого украинцам станет доступен Paypal и другие полезные мировые сервисы. Правда, стоит помнить, что такая стратегия наоборот может сделать украинскую экономикой более уязвимой к мировым кризисам.

Уход от банков

Развитие Fintech – еще одна цель для Украины. Перевести деньги, расплатиться или купить что-то в интернете уже давно можно без прямого участия банка. Бесконтактные расчеты и онлайн-банкинг все чаще становятся традиционными средствами для украинцев. К 2025 году этот рынок хотят продолжить развивать. Стратегия также предусматривает запуск цифровой валюты (е-гривны) и рынка криптовалюты. Чтобы достичь этого, также хотят создать эффективную платформу регуляторов. К тому же, хотят уменьшить долю наличности в экономике до 7,5% (сейчас 9,2%).

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Что такое Fintech (финтек)?С английского Fintech (Financial technology) означает “финансовые технологии”. Это стартапы, которые внедряют современные технологии в сферу финансов и делают финансовые сервисы более эффективными и менее затратными.

Стратегии развития редко выполняют на 100%. Трудно предсказать, как разовьется финансовый сектор в течение следующих 5 лет. К примеру, отчитываются, что предыдущую стратегию развития финсектора на 2020 год выполнили на две трети от запланированного. И даже если стратегию на 2025 год выполнят на две трети, то это все равно будет шаг вперед для развития Украины и приближение к международным стандартам.