Финансово-инвестиционный план не подтверждает индексацию тарифов на услуги УЗ, – отраслевики

Бизнес-сообщество подвергает сомнению аргументы "Укрзализныци", согласно которым тарифы на услуги УЗ должны вырасти на 14,2% уже с апреля.

Об этом говорится в статье издания Uaprom.info.

Так, по мнению аграриев, повышение стоимости услуг "Укрзализныци" должно сопровождаться четким планом по улучшению инфраструктуры. Об этом заявил генеральный директор "Украинского клуба аграрного бизнеса" Тарас Высоцкий.

"Если вместе с индексацией будет представлен четкий план по использованию дополнительных поступлений для инвестиций в инфраструктуру, локомотивы, вагоны, ремонт полотна, то есть то, что в перспективе обеспечит уверенность в перевозках, улучшит их качество, то мы можем на это соглашаться. К сожалению, сейчас индексация базируется на инфляционном факторе, но не подтверждается четким финансово-инвестиционным планом, из-за чего она воспринимается враждебно", – отметил Высоцкий.

В то же время, в ассоциации "Укрцемент" заявили, что формирование тарифа должно зависеть от качественных показателей работы "Укрзализныци".

"На те же показатели рентабельности можно выйти за счет увеличения не стоимости, а количества перевозок по более низкому тарифу", – заявил менеджер по экологии и технологий ассоциации "Укрцемент".

Индексация тарифов, по его мнению, должна быть сбалансированной с показателями качества обслуживания на рынке железнодорожных перевозок.