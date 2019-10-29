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      Финансовый комитет Рады будет согласовывать свои инициативы с Алексеем Гончаруком и бизнесом

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      Алексей Гончарук
      Алексей Гончарук / 5.ua

      Комитет по финансовой, налоговой и бюджетной политике Верховной Рады впредь будет обсуждать все свои инициативы с Кабинетом министров.

      Об этом заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук отвечая на вопрос корреспондента The Page на программе "Свобода слова" телеканала ICTV.

      "То, что принималось до сих пор, к сожалению, во многих случаях с нами вообще никак не согласовывалось. Поэтому сейчас мы меняем эту практику и в будущем намерены более плотно работать с комитетом", — заявил Гончарук.

      По его словам, именно из-за несогласованности с Кабмином был принят закон о фиксированной доле в наценке на сигареты, из-за которой табачная компания Вritish American Tobacco заявила о намерении свернуть производство сигарет в Украине.

      Мы против этой инициативы и закон с этой нормой работать не будет,
      — пояснил Гончарук.

      Он также сказал, что инициатива о резком повышении рентной платы на добычу железорудного сырья в нынешнем виде, скорее всего, принята не будет. "Мы будем обсуждать эту инициативу с производителями. Точно, что в таком виде как сейчас, ее никто не станет вводить", — сказал премьер-министр.

      При этом Гончарук поддержал принятые инициативы по ужесточению контроля за работой физических лиц-предпринимателей. По его словам это позволит бороться с практикой ухода от налогов при участии ФОПов.

      Напомним, что ранее Верховная рада приняла закон №1049, в котором содержалась норма о регулировании цен на сигареты. Речь идет о поправке, внесенной в документ нардепом от "Слуги народа" Александром Дубинским. Согласно ей, табачные компании-производители должны будут продавать сигареты оптовым компаниям по цене, не превышающей 80% от максимальной розничной цены. British American Tobacco, Japan Tobacco International, Philip Morris и Imperial Tobacco заявили, что это сделает их производство нерентабельным и пригрозили уходом из Украины.

      Норма о резком повышение рентной платы на железорудное сырье содержится в законопроекте №1210.

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      Теги: Алексей Гончарук
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