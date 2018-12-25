Финансовый кризис или рост цен на газ: чего ожидать от экономики в 2019 году

Об экономических прогнозах на 2019 год в прямом эфире 24 канала рассказал экономический эксперт Борис Кушнирук.

О цене на газ

– Цена на газ будет очень существенно зависеть от цен на нефть. Если и будет повышение в 2019 году, то оно может быть очень умеренным. Мы должны понимать, если цена на газ станет дешевле, то очень существенно упадут цены на аграрную и металлургическую продукции. Поэтому Украина очень потеряет на внешнем экспорте.

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– От дешевых цен на газ и отопление выигрывают только те, кто имеет большие помещения. Если мы установим, как это планируется, полностью монетизированную систему выдачи субсидий, то выиграем в двух вещах. То есть при монетизации будет хорошо малообеспеченным, потому что они смогут экономить. Кроме этого, обеспеченных мы заставим платить полную цену, а эти деньги смогут пойти в госбюджет.

О финансовом кризисе

– Предполагаемый мировой кризис может отразиться в первую очередь на общем объеме украинского экспорта. Ведь мы его сокращаем, а вот импорт уменьшить не можем. Как только растут доходы населения, в стране повышается объем импорта. В результате ухудшается торговый баланс, поскольку внутри страны мы производим слишком мало продукции. Кроме этого, мы очень много тратим энергии с точки зрения неэффективного использования.

– Обещать людям то, чего на самом деле дать будет невозможно – это очень безответственно. К счастью, бюджет на 2019 год мы приняли достаточно сбалансировано. Это даст предпосылки для того, чтобы этот год мы прожили спокойно, если не возникнет никаких политических окрасок.

О цене на горючее

– Если, к примеру, вчера упала цена на нефть, то это не значит, что сегодня уже топливо на заправках должно подешеветь. Начиная с февраля, если будет спокойная ситуация с курсом, то нефтепродукты будут снижаться в цене.

О позиции гривны

– На прочность гривны влияют внешние факторы – это сырьевые рынки. Именно они могут существенно повлиять, а также многое зависит от внутриполитической ситуации. Если мы не прекратим сотрудничество с МВФ и, независимо от выборов, будем продолжать его. Если же мы наделаем глупостей, то получим большие проблемы с курсом и инфляцией. За весь популизм придется на самом деле платить. И платить будут наименее обеспеченные.