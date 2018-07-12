Финкомпании просят Раду защитить их от закона о создании "мегарегулятора"

Объединение участников рынка (ОУФР), в которое входят 16 авторитетных ассоциаций из всех сегментов небанковского финансового рынка, призвало парламент защитить их права и законные интересы и не поддерживать законопроект №2413, также известный под названием "мегарегулятор".

С соответствующим обращением предприниматели обратились к председателю Комитета по вопросам промышленной политики и предпринимательства Виктору Галасюку, передает Минпром.

Как пояснил нардеп, данный законопроект делает НБУ одновременно творцом норм", "контролером" и "судьей" на всем финансовом рынке. "НБУ-мегарегулятор" сможет сам устанавливать правила (без экспертизы или согласований Минюста, ДРС, без парламентского надзора) – полный беспредел. Не согласен с решением НБУ – спорь, но это не остановит выполнение решения – безграничное поле для злоупотреблений и коррупции. Вместо четкого и комплексного законодательного регулирования небанковского финсектора (а это почти 2000 компаний – страховых, финансовых, кредитных союзов, негосударственных пенсионных фондов, лизинговых, факторинговых и т. д.) вводят неограниченно ручное управление со стороны НБУ",– отметил Галасюк.

По его словам, власть, очевидно, протягивает этот законопроект для "очистки" рынка от украинских компаний, его ручной монополизации в интересах иностранных игроков и получения безграничных полномочий без надлежащей подотчетности и ответственности регулятора.

"Как заместитель лидера РПЛ по экономической политике и председатель Комитета промполитики и предпринимательства обращаюсь к коллегам-парламентариям: давайте вместе не допустим прохождения этой аферы ни на Комитете по вопросам финансов и банковской деятельности, ни в зале Верховной Рады Украины", – призвал Галасюк.