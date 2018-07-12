19:13
12 июль 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
21°C
27°C 16°C
  • пятница
    25°C 18°C
  • суббота
    22°C 16°C
  • воскресенье
    24°C 16°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Брежневские брови у Путина. Бесценный Шнуров
Вєсті Кремля
20:59, 11 июля
Вести.UA. Тренд хорватских футболистов. Страсти с "Интером"
Вєсті.UA
20:16, 11 июля
Один король и миллионы подданных: как украинцы стали заложниками Рината Ахметова
ЦРУ
09:00, 11 июля
Депутатська шизофренія: чому нардепи хочуть "вбити" інтернет в Україні
Підсумки дна
11:00, 10 июля
Вспомнить Все. Изобретательность как способ выжить
Згадати все
22:12, 10 июля
Телеканал новостей 24 Новости Новости экономики

Финкомпании просят Раду защитить их от закона о создании "мегарегулятора"

20 Читати новину українською
Виктор Галасюк
Виктор Галасюк / grushevskogo5.com

Объединение участников рынка (ОУФР), в которое входят 16 авторитетных ассоциаций из всех сегментов небанковского финансового рынка, призвало парламент защитить их права и законные интересы и не поддерживать законопроект №2413, также известный под названием "мегарегулятор".

С соответствующим обращением предприниматели обратились к председателю Комитета по вопросам промышленной политики и предпринимательства Виктору Галасюку, передает Минпром.

Как пояснил нардеп, данный законопроект делает НБУ одновременно творцом норм", "контролером" и "судьей" на всем финансовом рынке. "НБУ-мегарегулятор" сможет сам устанавливать правила (без экспертизы или согласований Минюста, ДРС, без парламентского надзора) – полный беспредел. Не согласен с решением НБУ – спорь, но это не остановит выполнение решения – безграничное поле для злоупотреблений и коррупции. Вместо четкого и комплексного законодательного регулирования небанковского финсектора (а это почти 2000 компаний – страховых, финансовых, кредитных союзов, негосударственных пенсионных фондов, лизинговых, факторинговых и т. д.) вводят неограниченно ручное управление со стороны НБУ",– отметил Галасюк.

По его словам, власть, очевидно, протягивает этот законопроект для "очистки" рынка от украинских компаний, его ручной монополизации в интересах иностранных игроков и получения безграничных полномочий без надлежащей подотчетности и ответственности регулятора.

"Как заместитель лидера РПЛ по экономической политике и председатель Комитета промполитики и предпринимательства обращаюсь к коллегам-парламентариям: давайте вместе не допустим прохождения этой аферы ни на Комитете по вопросам финансов и банковской деятельности, ни в зале Верховной Рады Украины", – призвал Галасюк.

Теги: НБУ Министерство промышленной политики Министерство юстиции
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Уверены, что знаете о пиве много? Проверьте себя!
11 июля, 18:30 Уверены, что знаете о пиве много? Проверьте себя!
183
Как вывести 16 видов пятен
сегодня, 16:00 Как вывести 16 видов пятен
Выплаты субсидий могут остановить по всей Украине
 30 января , 12:30
Сезон гриппа в Украине: все о симптомах и профилактике в инфографике
 21 февраля , 18:01
Прощеное воскресенье 2018: как просить прощения и что нельзя делать в этот день
 18 февраля , 11:38
Савченко обратилась к Путину из зала суда
 23 марта , 20:46
Не Вакарчук и не Порошенко: кто может стать президентом Украины
 19 марта , 16:10
Небольшая разница: сколько украинцы могут зарабатывать в Польше и Киеве
 7 мая , 16:17
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук