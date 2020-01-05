Финляндия нашла альтернативу российскому газу

С 1 января 2020 года введен в действие газопровод Balticconnector между Эстонией и Финляндией, которым можно поставлять газ из латвийских хранилищ. Таким образом "Газпром" перестанет быть единственным поставщиком газа для скандинавского государства.

Газ, поставляющийся из латвийских хранилищ по газопроводу Balticconnector, происходит, в частности, из Норвегии, сообщает DW.

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Председатель правления эстонской компании Elering Таави Вескимяги выразил убеждение, что благодаря конкуренции потребители и экономика региона только выиграют. Мол, это уменьшит для России возможность давить на страны благодаря газу.

Россия – основной поставщик природного газа балтийским странам и Финляндии и останется им, но тот факт, что будут задействованы хранилища Латвии, даст Финляндии и Эстонии эффективный инструмент давления на "Газпром",

– со своей стороны отметил эксперт по экономике Марис Кирсонс.

Газовые вопросы Финляндии: кратко

Природный газ поступает в Финляндию из России уже более 40 лет. Первый контракт был подписан еще в 1971 году. Он предусматривал прокачку до 1,4 миллиарда кубометров газа в год.

По состоянию на 31 декабря 2018 года Финляндия импортировала около 128 миллиардов кубометров российского газа.

В то же время строительство трубопровода между Эстонией и Финляндией обошлось примерно в 300 миллионов евро. Европейский союз профинансировал строительство на 200 миллионов.