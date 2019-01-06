Финляндия победила на Молодежном чемпионате мира по хоккею: видео

В рамках финального дня молодежного чемпионата мира в топ-дивизионе в Канаде сборная Финляндии в решающем поединке оказалась сильнее команды США, а россияне в малом финале выиграли у швейцарской молодежки и завоевали бронзовые медали.

США – Финляндия 2:3 (0:0, 0:1, 2:2)

В поединке за "золото" встретились команды, которые уже играли между собой на групповом этапе. Тогда подопечные Майка Хастингса уверенно разобрались со скандинавами, выиграв тот матч 4: 1.

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Рисковать никто не хотел, что привело к оборонительной тактике финнов, а также не слишком атакующего хоккея от молодежки США. Выйти вперед удалось именно европейцам, которые дождались своего шанса. В середине второго периода большинство реализовал Эссе Илоне. Такой ход событий не устраивал американцев, но пробить самоотверженную оборону соперника никак не удавалось.

В свою очередь скандинавская сборная удвоила преимущество в начале третьей 20-минутки. И тут началось самое интересное: хоккеисты из США не только отыграли одну шайбу, но и за три минуты восстановили паритет в матче. Голами отметились Александер Чмелевски и Джош Норрис. Когда казалось, что команды переведут выяснение отношений в овертайм, решающее слово сказал 17-летний нападающий финской молодежки Каапо Какку. За полторы минуты до сирены он забросил победную шайбу для своей сборной. Как не пытались американцы, но времени практически не оставалось. Суоми добились триумфа на мировом первенстве, оставив без работы одного из фаворитов чемпионата.

Россия – Швейцария 5:2 (2:0, 1:2, 2:0)

В утешительном финале соревновались россияне и швейцарцы. Последних, кстати, можно назвать одной из главных сенсаций турнира. Мало кто верил, что эта сборная попадет в мировую четверку сильнейших в своем возрасте. На групповом этапе сборная России не без проблем обыграла Швейцарию 7:4. В этом матче подопечным Валерия Брагина было также нелегко, но со своей задачей хоккеисты справились.

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