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Финляндия выделит Украине 6 миллионов евро на реформу украинской школы

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Финляндия выделит Украине 6 миллионов евро на реформу украинской школы
Финляндия выделит Украине 6 миллионов евро на реформу украинской школы / Фото из открытых источников

5 марта Министром образования и науки Лилией Гриневич и Министром иностранных дел Финляндской Республики Тимо Сойни подписано соглашение, предусматривающее помощь в повышении квалификации украинских учителей, популяризации образования, а также улучшении образовательной среды школ в рамках реформы Новая украинская школа.

Об этом сообщается на сайте Министерства образования и науки Украины.

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Широко известно, что в собственной образовательной реформе финны сделали ставку на учителя, и это дало свои результаты — сейчас среднее образование в Финляндии одно из самых успешных в мире. Предусмотренный соглашением проект будет иметь ориентировочную стоимость 6 миллионов евро. Он рассчитан на 4 года,
— рассказала Лилия Гриневич.

После подписания соглашение должена ратифицировать Верховная Рада Украины. Министр Лилия Гриневич отмечает, что все эти бюрократические процедуры крайне необходимо завершить в течение ближайших месяцев.

"Уже 1 сентября 2018 года все первоклассники придут в Новую украинскую школу. Такое масштабное изменение требует сопровождения и поддержки, и мы рассчитываем на наших партнеров в этом процессе. Именно поэтому надеемся, что все процессы, которые должны пройти это соглашение, состоятся быстро и без лишних задержек", — отметила министр.

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В МОН добавляют, что Финляндия является одним из надежных партнеров Украины. После Революции Достоинства Финляндская Республика увеличила объем помощи Украине. Так, за последние три года объем предоставленной гуманитарной и технической помощи составляет 28,7 млн евро.

Теги: Дети Образование Финляндия Министерство образования и науки Украины Реформа образования
Источник: 24 Канал
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