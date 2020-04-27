Финмониторинг-2020: будут ли проверять пополнение карты и что ждет украинцев

28 апреля заработают новые правила финансового мониторинга за операциями населения и бизнеса в Украине.

Закон Украины "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения" или простыми словами – закон о финансовом мониторинге частично вносит изменения в финансовые операции и борьбу с офшорами. Что это означает для бизнеса и населения – в материале 24 канала.

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Что подлежит финансовому мониторингу?

Операции на сумму 400 тысяч гривен и более или иной валюты, металла или актива в эквиваленте будут проверяться. При наличии хотя бы одного из следующих признаков проверка является обязательной:

все финансовые операции, если одним из участников является физическое или юридическое лицо связанное со страной, которая не придерживается или ненадлежащим образом придерживается международных стандартов по борьбе с отмыванием доходов, полученных преступным путем;

финансовые операции публичных лиц;

финансовые операции по переводу денег за границу (в том числе государств, отнесенных Кабинетом Министров Украины к оффшорным зонам);

финансовые операции с наличными (внесение, перевод, получение средств).

Исключениями являются финансовые операции субъектов хозяйствования, которые оказывают услуги в сфере лотерей и/или азартных игр. Минимальный порог для мониторинга – 30 тысяч гривен.

Финансовый мониторинг – это контроль за финансовыми операциями чтобы выявить незаконные действия с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма, распространению оружия массового уничтожения.

Важно, что ранее минимальным порогом для проверки была меньшая сумма – 150 тысяч. А вместо 4 признаков для обязательной проверки было 17.

Что такое оффшоры?

Оффшоры – это экономическая зона, где граждане другой страны регистрируют свой бизнес на льготных условиях. Это может быть стратегией государства с низким уровнем экономического развития, которая таким образом привлекает капитал. Кабинет министров выделил почти 40 оффшорных зон. Среди них Маршальские, Багамские и Сейшельские острова, Фиджи, Пуэрто-Рико и другие. В Европе такими признаны Андорра, Гибралтар и Монако.



По данным Института социально-экономической трансформации, ежегодно из Украины через оффшорные схемы выводят примерно 11 миллиардов долларов.

Изменится ли оплата коммуналки и других услуг?

В сети появились комментарии некоторых экспертов, которые утверждали, что из-за нового закона нельзя будет оплатить коммуналку или другие услуги онлайн, поскольку нужна верификация. Исключениями будут 14 банков, которые используют BankID. Однако, Екатерина Рожкова, первый заместитель главы Нацбанка опровергла эти слухи на пресс-конференции НБУ и отметила, что требования закона не будут распространяться на:

уплату коммуналки, уплату налогов, штрафов, других обязательных платежей (независимо от суммы);

уплату кредита до 30 тысяч гривен;

оплату товаров и услуг с помощью карты или другого платежного устройства, если ее номер сопровождает перевод (независимо от суммы);

все наличные переводы в пределах Украины до 5 тысяч гривен;

снятие средств с собственного счета.

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Как теперь делать денежные переводы?

Делая переводы в пределах или за пределами Украины, нужно предоставлять определенную информацию как про получателя, так и отправителя. Все зависит от суммы перевода.

Переводы в пределах Украины до 30 тысяч гривен:

номер счета / электронного кошелька или уникальный номер электронного платежного средства плательщика

номер счета или уникальный номер электронного платежного средства получателя / заранее оплаченной карты многоцелевого использования получателя. Если у получателя нет этого, то нужно отметить уникальный учетный номер финансовой операции.

Переводы в пределах Украины от 30 тысяч гривен или за границу:

Для ФЛП: ФИО, номер счета, с которого списываются деньги или уникальный учетный номер финансовой операции;

Для юридического лица и траста: полное наименование, номер счета, с которого списываются деньги или уникальный учетный номер финансовой операции;

Риск-ориентированный подход: что это?

Риск-ориентированный подход при осуществлении финмониторинга – одно из основных новшеств в законе.

Риск-ориентированный подход – это выявление, оценка и понимание рисков отмывания доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и/или финансирования распространения оружия массового уничтожения. А также принятие мер для контроля этих рисков.



Другими словами, новый подход позволяет лучше сосредоточиться на финансовых операциях, которые имеют риск подпасть под запрещенные действия, а не распыляться на все операции, которые подлежат критериям мониторинга.

Осуществляя мониторинг по этому подходу, будут учитывать страну, если операцию осуществляют за пределы Украины, на вид деятельности отправителя, на способ перевода и прочее.

Ранее банки все равно проверяли всех клиентов: от студентов и пенсионеров до публичных деятелей. Отныне будет четкий перечень низкорисковых клиентов: оплата коммуналки; зарплатные проекты, стипендии, пенсии; ОСМД; предприятия ЖКХ, интернет-провайдеры; "белый" бизнес, который платит налоги и прочее. Внимание к низкорисковым клиентам будет минимальное,

– заявила Рожкова.

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Какой будет проверка?

Надлежащая проверка предусматривает следующие шаги:

Первым шагом является идентификация и верификация клиента. После этого устанавливают конечного бенефициарного владельца клиента. Определяют цель финансовой операции и будущие деловые отношения между отправителем и получателем. Все другие операции между этими сторонами переводят на постоянный мониторинг.

Дистанционная верификация клиента

Важно, что при проведении ряда финансовых операций нужна будет верификации клиента. Это можно сделать лично, предоставив документы. Однако это можно сделать и дистанционно, что очень важно в условиях карантина и длительного распространения коронавируса.

Варианты дистанционной KYC будут разные: BankID, квалифицированная электронная подпись, видеотрансляция, дистанционное считывание данных через NFC, платеж на отдельный счет банка с личного счета клиента. Вариантов хватает,

– сказала Рожкова.

Для чего вводят финмониторинг?

Главная цель закона – это предотвращение и противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

Государство контролировало отмывание денег и раньше, но новый закон меняет механизмы контроля и делает процесс более эффективным.

Кроме того, новый закон приближает Украину к европейским стандартам финансового мониторинга, в частности, рекомендаций FATF, норм 4-й Директивы (ЕС) 2015/849 "О предотвращении использования финансовой системы для отмывания денег и финансирования терроризма" и Регламента (ЕС) 2015/847 "Об информации, сопровождающей денежные переводы". Это одно из требований Евросоюза, которые Украина взяла на себя при подписании Ассоциации.

Хотя закон вступает в действие 28 апреля, в Нацбанке обещают обеспечить переходный период.

Участники рынка получат дополнительное время для настройки процессов и реализации требований нормативки,

– отметила Рожкова.

Зато депутат Ярослав Железняк в комментарии "Минфина" отметил, что апрель – не лучшее время для введения в действие этого закона. Ведь, компаниям может быть сложнее предоставить определенную документацию.

Например, новые правила могут усложнить работу волонтерских организаций, которые получают благотворительные взносы через платежные системы. Эти операции попадут под финмониторинг и могут быть заблокированы,

– отметил Железняк.

Как будут наказывать нарушителей?

Наказывать за нарушение украинского законодательства относительно финансовых операций будут штрафами. В новом законе их размер увеличили:

за несвоевременное сообщение информации Госфинмониторингу – до 340 тысяч гривен ;

; штраф для финансовых учреждений – до 10% годового оборота (не больше 135,15 миллиона гривен );

); для других – двукратный размер выгоды, которую получили в результате нарушения или 27,03 миллиона гривен, если такую выгоду не смогли определить.

Финансовый эксперт Вадим Романюк написал в блоге Экономической правды про негативный аспект в размере штрафов.

Размеры потенциальных штрафов порождают высокие коррупционные риски. Учитывая отсутствие конкретики относительно размеров штрафов, контрольные органы могут легко "играться" с мерой наказания в зависимости от наличия у подконтрольного субъекта желания "сотрудничать",

– считает эксперт.

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