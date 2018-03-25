Фиолетовая сказка на Закарпатье: в дендропарке зацвел шафран – невероятные фото

В дендропарке "Березинка", недалеко от Мукачево на Закарпатье, появилась невероятная красота.

Со всей Украине приезжают в пригород Мукачево, чтобы полюбоваться этой незабываемой магией, пишет "Mukachevo.net".

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Шафран, который в народе также знают как крокус, в дендропарке "Березинка" радует глаз нежным фиолетовым цветом.

Всем любителям сорвать цветок на память стоит помнить, что он занесен в Красную книгу Украины.