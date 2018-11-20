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      Фирма без адреса и тендеры на десятки миллионов: почему выгодно быть дочерью председателя ОГА

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      Фирма без адреса и тендеры на десятки миллионов
      Фирма без адреса и тендеры на десятки миллионов / bihus.info

      Компания "Новейшее оборудование" начала заниматься поставками техники госучреждениям именно после того, как ее совладельцем стала дочь экс-милиционера, а теперь руководителя Киевской областной госадминистрации Александра Терещук. Бизнес женщины идет вверх вместе с карьерой ее отца: за три года фирма выиграла тендеров на почти 140 миллионов гривен.

      Об этом сообщил Bihus.Info.

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      Журналист Максим Опанасенко для программы "Наши деньги с Денисом Бигусом" провел расследование и выяснил, что дочь Терещук Оксана Сорочинская пошла в бизнес в 2015 года – внесла два миллиона гривен в капитал компании "Новейшее оборудование". До этого Сорочинская была сотрудницей ГП МВД "Развитие", а ее муж до сих пор инспектор по обращению оружия в Нацполиции.


      Оксана Сорочинская пошла в бизнес в 2015 году с двумя миллионами гривен

      Отец Оксаны Сорочинской Александр Терещук более 30 лет работал в правоохранительных органах. На время вхождения дочери в частную фирму он руководил Главным управлением МВД в Киеве. Терещука пытались уволить из МВД по люстрационному закону еще в начале 2015 года, но вмешался лично президент. Петр Порошенко воспользовался своим правом отменить люстрации из-за якобы необходимости Терещука для обороноспособности страны. В конце концов, из МВД его таки уволили в конце 2015.


      Александр Терещук более 30 лет работал в правоохранительных органах

      Вскоре компания дочери экс-милиционера выиграла тендер на поставку компьютеров Центру обслуживания подразделений МВД. Того МВД, в котором работает муж Сорочинской и более 30 лет работал отец. А когда Александра Терещука назначили заместителем председателя Одесской облгосадминистрации, фирма его дочери стала мощным победителем тендеров в Одесской области. В частности, компания получила крупные заказы на создание систем видеонаблюдения от порта "Южный", а также Измаильского и Ильичевского морских портов. Только с "Южным" фирма натендерила почти 70 миллионов гривен.


      Компания получила крупные заказы от Измаильского и Ильичевского морских портов

      Проверка журналистов показала, что отдельные позиции товаров "Новейшее оборудование" продавало портам с существенной переплатой. Александр Терещук свою причастность к лоббированию интересов компании своей дочери в регионе, на тот момент подконтрольном ему, отрицает.

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      Параллельно у "Новейшего оборудования" существенно выросли заказы и в Киеве. Более 10 миллионов гривен фирма получила за оборудование для видеонаблюдения и аудит систем безопасности от "Киев-Днепровское межотраслевое предприятие промышленного железнодорожного транспорта". Это предприятие Министерства инфраструктуры, которое долгое время возглавлял Владимир Панкратов. Его 21-летний сын Евгений оказался партнером дочери Терещука по "новейшему оборудованию".

      Видео полного выпуска программы расследования "Наши деньги с Денисом Бигусом" относительно Терещуков:

      К слову, несмотря на значительные тендерные успехи – фактическое расположение "Новейшего оборудования" неизвестно. По первому адресу, указанному на сайте компании, в настоящее время только полуразрушенный дом, по второму, указанному в Госреестре, найти офис с нужным номером не удалось. Представительница компании по телефону пообещала передать вопрос о госзаказе ее владельцам, однако за две недели сотрудники "Новейшего оборудования" больше не вышли на связь.

      Напомним, 30 октября 24 канал писал, что новым председателем Киевской областной государственной администрации Президент Украины Петр Порошенко назначил Александра Терещука. Генерал-майору Терещуку 54 года, более 30 из них он работал на руководящих должностях в милиции. Сначала столичной, а с 2012 года – Волынской. И во времена Революции достоинства расправлялся с Евромайданом в Луцке. И отправлял местный "Беркут" в Киев расстреливать митингующих.

      Теги: Новости Украины Расследования Новости Киева Коррупция Деньги Люстрация
      Источник: 24 Канал
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