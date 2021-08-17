Фирмы помощника нардепа "Слуги народа" Куницкого оштрафовали на 350 тысяч
Источник:Антимонопольный комитет
Антимонопольный комитет 12 августа оштрафовал фирмы Дмитрия Новикова. Этот человек является помощником народного депутата фракции "Слуга народа" Александра Куницкого.
Штрафы выписали 2 компаниям за нарушение законодательства о защите экономической конкуренции. Общая сумма штрафа 348 645 гривен.
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За что выписали штрафы
Штраф 314 645 гривен выписали предприятию "АвтоЭнтерпрайз". А вот одноименное общество с ограниченной ответственностью заплатит меньше – 34 тысячи гривен.
Штрафы выписывали за то, что они в установленный законом срок не подали полную информацию о своей работе. Нарушения зафиксировали еще в октябре 2020 года.
Ранее уже отличился
Newsroom сообщает, что Новиков раньше уже фигурировал в нескольких скандалах. В частности, Харьковская экоинспекция обвиняла его в попытке запугивания. Между тем мужчина в ответ сказал, что у него вымогали взятку.
Также помощника нардепа обвиняли в том, что он якобы ранил жителя Харькова на автостоянке. Тогда конфликт со стрельбой случился из-за спора за парковочное место.