Фирмы помощника нардепа "Слуги народа" Куницкого оштрафовали на 350 тысяч

Антимонопольный комитет 12 августа оштрафовал фирмы Дмитрия Новикова. Этот человек является помощником народного депутата фракции "Слуга народа" Александра Куницкого.

Штрафы выписали 2 компаниям за нарушение законодательства о защите экономической конкуренции. Общая сумма штрафа 348 645 гривен.

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За что выписали штрафы

Штраф 314 645 гривен выписали предприятию "АвтоЭнтерпрайз". А вот одноименное общество с ограниченной ответственностью заплатит меньше – 34 тысячи гривен.

Штрафы выписывали за то, что они в установленный законом срок не подали полную информацию о своей работе. Нарушения зафиксировали еще в октябре 2020 года.

Ранее уже отличился

Newsroom сообщает, что Новиков раньше уже фигурировал в нескольких скандалах. В частности, Харьковская экоинспекция обвиняла его в попытке запугивания. Между тем мужчина в ответ сказал, что у него вымогали взятку.

Также помощника нардепа обвиняли в том, что он якобы ранил жителя Харькова на автостоянке. Тогда конфликт со стрельбой случился из-за спора за парковочное место.