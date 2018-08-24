Фирменный лаунчер Poco "ломает" смартфоны Xiaomi

На следующий день после выхода смартфона Poco F1 в сети появился лаунчер смартфона. Его опубликовали на форуме XDA-Developers. Однако пользователи Xiaomi после его установки столкнулись с незначительной проблемой.

Об этом сообщает Androidinsider.

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Проблема заключается в том, что после установки лаунчера Poco F1 заменяет стандартный системный и создает конфликт в системе. После установки пользователей не встретит окно с выбором лаунчера, так как лаунчер Poco F1 заменил системный. При переходе на рабочий стол вас автоматически встретит лаунчер Poco.

Poco F1 от Xiaomi

Все бы ничего, но при желании удалить лаунчер у вас ничего не получится. Смартфон просто не даст перейти в настройки рабочего стола. Нажатие по пункту меню не приведет ни к чему.

Как удалить лаунчер Poco?

Для того, чтобы избавиться от назойливого лаунчера, необходимо перейти в настройки. Далее переходим к списку установленных приложений, ищем системный лаунчер (оранжевая иконка с домиком) и снизу видим круглые кнопки. Очищаем все обновления (clear updates) и все данные (clear data). После чего переходим на рабочий стол и встречаем родной лаунчер Xiaomi.

Стандартный лаунчер Xiaomi

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Интересно и то, что после установки лаунчера Poco F1 на смартфоне пропадает установочный файл. Первое, что пришло на ум – вирус. На самом деле, конечно, на вирус это не похоже, но ситуация неприятная.

Что такое лаунчер?

Это программа, которая помогает пользователю находить и запускать другие программы. Лаунчер создает ярлыки программ и приложений, а также сохраняет их в одном месте, чтобы их было легче найти.

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