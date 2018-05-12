Фірмовий "Совок": Adidas ностальгує за СРСР

Світові гіганти спортивного одягу змагаються між собою, та іноді ці змагання зовсім неспортивні.

Окрім новітніх технологій та ергономічності, увагу прихильників активного способу життя можна перехопити якимось унікальним написом. Саме так вчинила компанія Adidas, наліпивши на червону спортивну сукню чотири букви. І це не секс, не сало і не пиво, це СРСР на фоні червоного прапора, що висить на бретельках.

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Здорова ностальгія штовхає нас переглядати сімейні фотоальбоми і перечитувати улюблені книги, а коротка пам'ять спонукає розробляти лінійку одягу з назвою неіснуючої вже держави, яка зовсім неспортивно скалічила долі мільйонів людей. Звісно, фактом є високі спортивні здобутки радянських спортсменів, але чи варто це уваги зараз, коли відкриваються архіви КДБ і про "щасливий" час будівництва комунізму хочеться забути як про страшний сон?

На вихід сукні-прапора відреагувала Литва. У прес-службі литовського МЗС цей тканинний витвір мистецтва назвали "імперіалістичною ностальгією". Але найдивніше у цій історії те, що засновники бренду Adidas встигли пожити в Радянському Союзі, більш того, в Україні, а ще точніше – у Львові. Німці Руді та Адольф Дасслери з 1918 по 1933 рік жили і працювали саме тут. А потім повернулися на батьківщину, до Німеччини. Чому повернулись? Може, їх щось не влаштовувало в житті на теренах "нєрушимого"? Тоді звідки ностальгія?

І навіть якщо причиною нового принту є ностальгія, де тоді світла печаль за нацистською символікою, адже брати застали гітлерівську Німеччину в усій красі?

Хоча, можливо, все набагато простіше: Adidas орієнтується на російський ринок, де ностальгія за "совком" не згасає. Ці покупці одягнуть фірмовий одяг з чотирма буквами і підуть на спортивний майданчик пити пиво. А якщо буде п'яна бійка – одяг-прапор просочиться потом і кров'ю. І відобразить реальну історію СРСР.

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