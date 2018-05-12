21:35
13 май 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
12°C
15°C 8°C
  • понедельник
    17°C 11°C
  • вторник
    22°C 11°C
  • среда
    23°C 11°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ЕВРОВИДЕНИЕ 2018 ЛОМАЧЕНКО – ЛИНАРЕС СЕВЕРНЫЙ ПОТОК-2 ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сливки. Путин имеет талант. Военные вундеркинды
Вєсті Кремля
19:39, 12 мая
Вести.UA. Жир. Принцесса Лея-Тимошенко.
Вєсті.UA
20:46, 12 мая
Мошенники добрались до ОСМД: в чем опасность для жителей многоквартирного дома
ЦРУ
09:13, 9 мая
Чому інвестиційний клімат України перебуває на дні
Підсумки дна
08:01, 21 марта
Вспомнить Все. Ужасы советских вытрезвителей
Згадати все
22:54, 11 мая
Телеканал новостей 24 Блоги Ольга Бродская
ЕВРОВИДЕНИЕ 2018 ЛОМАЧЕНКО – ЛИНАРЕС СЕВЕРНЫЙ ПОТОК-2 ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ
Ольга Бродская

Фірмовий "Совок": Adidas ностальгує за СРСР

492
Сукня від Adidas
Сукня від Adidas / twitter

Світові гіганти спортивного одягу змагаються між собою, та іноді ці змагання зовсім неспортивні.

Окрім новітніх технологій та ергономічності, увагу прихильників активного способу життя можна перехопити якимось унікальним написом. Саме так вчинила компанія Adidas, наліпивши на червону спортивну сукню чотири букви. І це не секс, не сало і не пиво, це СРСР на фоні червоного прапора, що висить на бретельках.

Читайте також: У Києві відкриється нова гаряча лінія: повідомити про корупцію можна буде анонімно

Здорова ностальгія штовхає нас переглядати сімейні фотоальбоми і перечитувати улюблені книги, а коротка пам'ять спонукає розробляти лінійку одягу з назвою неіснуючої вже держави, яка зовсім неспортивно скалічила долі мільйонів людей. Звісно, фактом є високі спортивні здобутки радянських спортсменів, але чи варто це уваги зараз, коли відкриваються архіви КДБ і про "щасливий" час будівництва комунізму хочеться забути як про страшний сон?

На вихід сукні-прапора відреагувала Литва. У прес-службі литовського МЗС цей тканинний витвір мистецтва назвали "імперіалістичною ностальгією". Але найдивніше у цій історії те, що засновники бренду Adidas встигли пожити в Радянському Союзі, більш того, в Україні, а ще точніше – у Львові. Німці Руді та Адольф Дасслери з 1918 по 1933 рік жили і працювали саме тут. А потім повернулися на батьківщину, до Німеччини. Чому повернулись? Може, їх щось не влаштовувало в житті на теренах "нєрушимого"? Тоді звідки ностальгія?

І навіть якщо причиною нового принту є ностальгія, де тоді світла печаль за нацистською символікою, адже брати застали гітлерівську Німеччину в усій красі?

Хоча, можливо, все набагато простіше: Adidas орієнтується на російський ринок, де ностальгія за "совком" не згасає. Ці покупці одягнуть фірмовий одяг з чотирма буквами і підуть на спортивний майданчик пити пиво. А якщо буде п'яна бійка – одяг-прапор просочиться потом і кров'ю. І відобразить реальну історію СРСР.

Читайте також: Українцям не потрібні нові громадські туалети?

Автор: Ольга Бродская
Теги: Новости политики Новости Украины Украина – Россия Новости России История Публикации СССР
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за 12 мая
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Як влада призначає на посади потрібних людей без конкурсів і розголосу
сегодня, 20:02 Як влада призначає на посади потрібних людей без конкурсів і розголосу
Сергій Лещенко 279
Самые смешные мемы недели: новый официальный бренд и инаугурация
сегодня, 20:00 Самые смешные мемы недели: новый официальный бренд и инаугурация "царя" Путина
273
Україну чекають пожежі
сегодня, 19:01 Україну чекають пожежі
Юрій Одарченко 459
Чим Уганда відрізняється від Росії?
сегодня, 16:00 Чим Уганда відрізняється від Росії?
Ольга Бродська 1287
Как провести в парламент большинство представителей общества, а не олигархов
сегодня, 15:00 Как провести в парламент большинство представителей общества, а не олигархов
Єгор Соболєв 219
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук