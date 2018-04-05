Фирташ может захватить рынок серной кислоты под прикрытием МЭРТ

Украинский олигарх Дмитрий Фирташ добился лоббирования на государственном уровне интересов его предприятия "Сумыхимпром", целью которого является вытеснение с рынка иностранных поставщиков серной кислоты, необходимой для производства стали, и монополизация данного сегмента его бизнес-структурами.

В частности, речь идет о планах Межведомственной комиссии по международной торговле провести расследование импортеров, итогом которого должно стать их налогообложения специальной пошлиной на ввоз сырья в Украине, говорится в статье на сайте "Обозреватель".

Инициаторами этих действий стали ПАО "Сумыхимпром", ГП "Восточный горно-обогатительный комбинат", ООО НПП "Заря" и ООО "Первое химическое объединение", контролируемые Фирташем.

Однако если этот сценарий реализуют, то конкуренция, которую обеспечивает импорт, будет практически убита, и украинским производителям придется закупать необходимое им сырье исключительно у "Сумыхимпрома" по ценам, которые компания установит на свое усмотрение. Это связано с тем, что в Украине действует всего восемь предприятий по производству серной кислоты и лишь четыре из них делают это не только для внутренних нужд, но и для крупных промышленных потребителей. Предприятие "Сумыхимпром" же является крупнейшим из этой четверки.

Однако негативные последствия от такого развития событий ляжет исключительно на плечи украинских промышленников, у которых уже вызывает беспокойство опасная инициатива, которую пытаются протолкнуть в угоду олигарху.

Так, они обеспокоены тем фактом, что дефицит серной кислоты для производственных целей составляет не менее 30%. По состоянию на первое полугодие 2017 года доля импорта серной кислоты в покрытие спроса составляла 55%. Очевидно, что в таких условиях многие промышленные предприятия просто не смогут функционировать без импорта.

Что касается аргументов о том, что для производственных нужд можно обойтись сырьем отечественного производства, то они беспочвенны. Ведь импорт серной кислоты в Украине вызван множеством объективных причин.

Во-первых, Украина потеряла территории Донбасса с его высокосернистым углем и ПАО "Крымский Титан", а Константиновский химический завод стал банкротом в 2017 году. На все эти предприятия приходилось порядка 50% произведенного сырья.

Во-вторых, даже если перечисленные предприятия остались бы под контролем Украины, отказаться от импорта все равно невозможно. Ведь украинское сырье для производства серной кислоты часто не соответствует необходимым нормам и показателям качества, так как содержит в себе разные примеси, увеличивающие количество вредных выбросов и, как следствие, сулящие серьезные экологические проблемы.

В-третьих, помимо недостаточности производственных мощностей, остро стоит и проблема нехватки цистерн для перевозок в данной отрасли химической промышленности.

Таким образом, инициированное расследование против импорта серной кислоты с целью установления импортных пошлин приведет к увеличению прибылей исключительно бизнеса Фирташа, а не государственных предприятий.

Как сообщал "Обозреватель", ранее президент Объединения предприятий "Укрметаллургпром" Александр Каленков заявил, что, если компании "Сумыхимпром", подконтрольной Фирташу, удастся добиться введения специальных пошлин для импортеров серной кислоты, то это обернется для Украины серьезным экономическим ущербом.