Фирташа в последний раз видел в 2014 году, – Кличко

Мэр Киева Виталий Кличко заверил, что никаких договоренностей с Дмитрием Фирташем, Сергеем Левочкиным и Петром Порошенко в Вене в 2014 году у него не было.

В программе "Ролевые игры" Кличко рассказал, что он хорошо помнит эту встречу, ведь она состоялась 25 сентября, именно в день рождения его брата.

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"Я был в Австрии, меня пригласили – я приехал. Почему? Потому что от медиа зависит очень многое. А "Интер" – один из ключевых каналов. В это сложное время была очень важна правильная информационная поддержка. Правильная – в отношении Украины", – пояснил Кличко.

Он сказал: "Есть такое мнение, что они с одного сделали президента (речь идет о Порошенко – 24 канал), а другого мэра. Как можно о таком договориться? Прежде всего Кличко выбирали киевляне, а не какие-то ребята, которые сказали это будет, а этот не будет. Это манипуляция".

Справка! В 2014 году Кличко полетел в Вену на тайную встречу с олигархами Дмитрием Фирташем, Сергеем Левочкиным и Петром Порошенко. Существует мнение, что там якобы эти трое уговорили Кличко не баллотироваться в президенты, а вместо этого поддержать Порошенко и получить должность мэра Киева.

На вопрос, хотели ли от него Фирташ и Левочкин каких-то преференций в ответ, Виталий Кличко опроверг.

Никаких преференций, ничего на замену не было. Если бы были какие-то преференции, то это бы стало публичным и открыто,

– отметил мэр Киева.

И добавил: "Я Фирташа после этого ни разу не видел и убежден, что у Фирташа сейчас только одно желание, чтобы его не отправили в Америку. Как Кличко может ему в этом помочь, я не знаю".

Кто такой Дмитрий Фирташ?Влиятельный украинский бизнесмен и политик. Против него возбуждены уголовные производства по обвинению в коррупции – в США; через суд его лишили активов в Таджикистане. Сам олигарх отрицает эти обвинения как "абсурдные" и "политически мотивированные". С 2014 года живет в столице Австрии – Вене.

Смотрите полное видео интервью с Виталием Кличко: