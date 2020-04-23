Fitch ухудшил экономический прогноз Украины из-за коронавируса

Рейтинговое агенство Fitch ухудшило прогноз Украины с "позитивного" до "стабильного", но оставило его на уровне B. Причиной для ухудшения стала пандемия коронавируса.

Как говорится в отчете Fitch Ratings, экономика Украины в 2020 году упадет на 6,5% (после роста на 3,2% в 2019 году). Все это станет отражением пандемического шока от коронавируса в мировой экономике.

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"Пересмотр прогноза показывает значительное влияние пандемии COVID-19. Повышенные макроэкономические и фискальные риски, связанные с этим беспрецедентным глобальным шоком, частично обратят улучшение в Украине в последние годы в плане снижения долгового бремени, нормализации перспектив роста после геополитических и экономических кризисов 2014 – 2015 годов", – говорится в отчете Fitch.

Обратите внимание! МВФ в своем апрельском отчете прогнозировал снижение мировой экономики на 3% . При этом падение ВВП Украины ожидалось на уровне 7,7%.

В то же время Fitch указывает, что шок будет частично смягчен низкой зависимостью от туризма, а также более диверсифицированным товарным экспортом (включая 40% сельскохозяйственных сырьевых товаров) и снижением цены на нефть (учитывая, что Украина является чистым экспортером этого продукта).

К слову Цена на нефть может упасть до минус 100 долларов за баррель, – Bloomberg

"Мы ожидаем, что экономика восстановится до 3,5% в 2021 году в соответствии с нашим среднесрочным прогнозом роста для Украины. Однако существуют существенные риски для наших прогнозов, учитывая неопределенность относительно масштабов и продолжительности вспышки коронавируса", – отмечает агентство.

Каковы экономические прогнозы украинского правительства

правительство ожидает, что уровень безработицы составит 9,4%,

среднемесячная заработная плата работников – 10,7 тысячи гривен (предыдущая цифра – 11 тысяч гривен),

номинальная зарплата с учетом инфляции снизится на 4,5% в сравнении с прошлогодним показателем.

ВВП упадет на 4,8% (предыдущая цифра 3,9%).



Экономические кризисы в Украине / Инфографика 24 канала

