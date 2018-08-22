Фитнес-трекер Xiaomi Mi Band 3 получил обновление: появилась новая функция

Фитнес-браслет от китайской компании Xiaomi – Mi Band 3 – уже получил обновление. Вместе с этим стала доступна и новая функция – Night Mode.

Об этом сообщает prostotech.com.

Новая функция идет с последним обновлением для приложения Mi Fit. Теперь яркость Mi Band 3 автоматически регулируется после восхода и захода солнца, при этом пользователи также смогут управлять этой функцией вручную.

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Когда стал доступен ночной режим, пользователям будет удобнее смотреть на дисплей ночью или когда они просыпаются.

Как известно, Mi Band 3 получил 0,78-дюймовый сенсорный OLED-дисплей. Экран нового гаджета почти вдвое больше, чем у предшественника. Устройство также имеет защиту от воды и пыли, что позволяет погружаться под воду на глубину до 50м.

Приложение Mi Fit тоже обновилось

На одном заряде батареи Mi Band 3 может работать до 20 дней.

В Украине его можно приобрести за 899 гривен. Трекер также получил поддержку кириллицы, поэтому оповещения на экране будут отображаться корректно.

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