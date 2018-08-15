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ОБВАЛ МОСТА В ГЕНУЕ УКРАИНЕ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Фитнес-трекер Xiaomi Mi Band 3 с модулем NFC показали на фото

48 Читати новину українською
Xiaomi Mi Band 3 с модулем NFC
Xiaomi Mi Band 3 с модулем NFC / weibo.com

Компания Xiaomi наконец приоткрыла тайну, относительно фитнес-трекера Mi Band 3 с модулем NFC. Как известно, версия браслета без этого модуля доступна для покупки в Украине.

Недавно Xiaomi опубликовала изображение Mi Band 3 с модулем NFC в китайской социальной сети Weibo.

На одном из фото видно интерфейс проезда в автобусе, на другом – логотип платной системы Mi Pay.

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При этом в компании подчеркнули, что новая версия браслета еще не прошла тестирование. Также нет информации будет ли устройство работать с платежными системами Google Pay и Apple Pay.

Xiaomi Mi Band 3 із модулем NFC

Xiaomi Mi Band 3 с модулем NFC

Как известно, Mi Band 3 оснащен 0,78-дюймовым сенсорным OLED-дисплеем и получил батарею на 110 мач, то есть он может работать без подзарядки до 20 дней. Также на устройство могут приходить уведомления и с его помощью пользователь может отклонять или принимать звонки.

Во время презентации браслета, которая состоялась в конце мая, версию с NFC обещали представить в сентябре.

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Теги: Гаджеты Техно Фитнес-трекер Xiaomi
Источник: 24 Канал
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