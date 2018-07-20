Фитнес-тренер Анита Луценко показала упражнения для идеального пресса: видео

Фитнес-тренер и эксперт по похудению Анита Луценко регулярно делится со своими поклонниками полезными советами о здоровье и красоте.

Так, недавно Анита выложила в Instagram серию упражнений для идеального пресса, которые можно выполнять дома.

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Упражнения для пресса от Аниты Луценко

1. Подъем с хлопками под коленом (чередуем ноги). Упражнение выполнять 20 раз.

2. Толкать таз вверх. Упражнение выполнять 20 раз.

3. Скрутка на боку. Упражнение выполнять 10 раз на каждом боку.

Комплекс упражнений следует выполнять в три подхода.

Допис, поширений Анита Луценко (@anitasporty) 19 Лип 2018 р. о 4:05 PDT

Кто такая Анита Луценко?

Украинская спортсменка, фитнес-тренер и известный эксперт по похудению. Луценко является майсторм спорта и серебряной чемпионкой Европы по спортивной аэробике, многократной чемпионкой Украины по аэробике и фитнесу. Была тренером в телешоу "Взвешенные и счастливые".



Анита стала одиним из основателей портала о здоровом образе жизни WOW Body.