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Фитнес-тренер Анита Луценко показала упражнения для идеального пресса: видео

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Анита Луценко
Анита Луценко / Фото с Іnstagram

Фитнес-тренер и эксперт по похудению Анита Луценко регулярно делится со своими поклонниками полезными советами о здоровье и красоте.

Так, недавно Анита выложила в Instagram серию упражнений для идеального пресса, которые можно выполнять дома.

Читайте также: Как делать растяжку: простой комплекс упражнений от Аниты Луценко

Упражнения для пресса от Аниты Луценко

1. Подъем с хлопками под коленом (чередуем ноги). Упражнение выполнять 20 раз.

2. Толкать таз вверх. Упражнение выполнять 20 раз.

3. Скрутка на боку. Упражнение выполнять 10 раз на каждом боку.

Комплекс упражнений следует выполнять в три подхода.

Кто такая Анита Луценко?
Украинская спортсменка, фитнес-тренер и известный эксперт по похудению. Луценко является майсторм спорта и серебряной чемпионкой Европы по спортивной аэробике, многократной чемпионкой Украины по аэробике и фитнесу. Была тренером в телешоу "Взвешенные и счастливые".

Анита стала одиним из основателей портала о здоровом образе жизни WOW Body.

 

Теги: LifeStyle Здоровая жизнь Новости Украины Красивое тело Здоровье Фитнес
Источник: 24 Канал
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