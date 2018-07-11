Фитнес-тренер Кейт Миддлтон рассказала, как сбросить лишний вес после родов

Британский фитнес-эксперт Луиза Паркер, которая занималась Кейт Миддлтон после рождения принца Джорджа, поделилась секретом похудения после родов.

Тренер объясняет, что быстро прийти в форму Кейт Миддлтон помогла приверженность к здоровому образу жизни и постоянная забота, пишет People.

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Луиза Паркер объясняет, что особенно важно тренироваться после рождения малыша, однако упражнения не должны истощать организм и быть слишком интенсивными. Если же занятия будут изматывать, то это может ухудшить состояние матери.

На собственном примере фитнес-тренер показывает, что избавиться после родовой депрессии могут долговременные прогулки. Важный момент: возвращаться в прежнюю форму нужно постепенно и целенаправленно.

После беременности необходимо выровнять осанку, поэтому необходимо следить, насколько ровно вы ходите. Оптимальное тренироваться четыре раза в неделю.

Фитнес-тренер рекомендует молодым мамам есть три раза в день с двумя перекусами между основными приемами пищи. На завтрак можно съесть мюсли с овсяными отрубями, на перекус возьмите овсяное печенье с арахисовым маслом. Во время обеда запеките курицу с чечевицей, съешьте салат. Для перекуса после обеда приготовьте смузи или крекеры с хумусом. На ужин съешьте рыбу с овощами и мясной стейк.

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