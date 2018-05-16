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Физический труд смертельно опасен для здоровья, – ученые

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Физический труд смертельно опасен для здоровья
Физический труд смертельно опасен для здоровья / Фото из открытых источников

Ученые из Нидерландов выяснили, что мужчины, которые занимаются тяжелым трудом, умирают намного раньше, чем те, у кого сидячая работа.

Ответ исследования опубликовали в журнале British Journal of Sports Medicine, передает MedicalXpress.

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Ученые проанализировали более 2,4 тысячи научных работ, которые посвящены связи между профессиональной физической активностью и смертностью. Исследование проводилось в 1960-2010 годах.

В целом ученые провели анализ образа жизни почти 200 тысяч человек.

По результатам исследования, у 18% мужчин физическая работа повышает риск преждевременной смерти. Ученые также отметили, что для женщин физическая активность наоборот – снижала этот показатель.

via GIPHY

К слову, ученые исследовали, что двойное увеличение времени легкой активности понижает риск преждевременной смерти на 30%.

Теги: Здоровая жизнь Здоровье
Источник: 24 Канал
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