Физический труд смертельно опасен для здоровья, – ученые
Ученые из Нидерландов выяснили, что мужчины, которые занимаются тяжелым трудом, умирают намного раньше, чем те, у кого сидячая работа.
Ответ исследования опубликовали в журнале British Journal of Sports Medicine, передает MedicalXpress.
Читайте также: Ученые выяснили, как избежать трети преждевременных смертей в мире
Ученые проанализировали более 2,4 тысячи научных работ, которые посвящены связи между профессиональной физической активностью и смертностью. Исследование проводилось в 1960-2010 годах.
В целом ученые провели анализ образа жизни почти 200 тысяч человек.
По результатам исследования, у 18% мужчин физическая работа повышает риск преждевременной смерти. Ученые также отметили, что для женщин физическая активность наоборот – снижала этот показатель.
К слову, ученые исследовали, что двойное увеличение времени легкой активности понижает риск преждевременной смерти на 30%.
Выбор редакции
-
Маленькая и симпатичная победа, – Климкин прокомментировал твит на украинском от МИД Россиисегодня , 18:19
-
Неожиданные фамилии: Коломойский рассказал о своих фаворитах на президентских выборахсегодня , 17:10
-
Демонстрация власти и слабых сторон режима Путина: западные СМИ об открытии Крымского мостасегодня , 16:01