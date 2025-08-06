Российский диктатор кроме госпереворота очень боится покушения на себя и проводит "чистки" среди окружения. Те лица, которые были соучастниками преступлений с ним или были очевидцами этого, ликвидируются. Глава Кремля уничтожил более 40 генералов силовых ведомств, в частности ФСБ, МВД.

Об этом в эксклюзивном интервью 24 Каналу рассказал Герой Украины, генерал-лейтенант СБУ в отставке и народный депутат 5-ти созывов Григорий Омельченко, приведя несколько примеров.

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Кто мог бы устранить Путина?

Омельченко рассказал о смерти бывшего начальника ГРУ России, генерала, который знал о преступлениях Путина во время оккупации Крыма, войны в Сирии и другом. Это был здоровый человек. Вдруг его положили в дом отдыха, потому что ему стало вроде бы плохо с сердцем. Через два дня появилась официальная версия, что он умер от инфаркта.

Один погиб в ДТП, другой выпал из окна, тот застрелился из табельного оружия, еще один погиб на охоте, второй утонул, когда рыбачил, а кто-то умер от инфаркта и инсульта. Все эти примеры дают однозначный вывод, что они были убиты,

– озвучил Омельченко.

Глубоко изучив через свои контакты и источники, что происходит в России и вокруг Путина, генерал-лейтенант СБУ в отставке пришел к однозначному выводу, что в этой стране невозможен государственный переворот или военный мятеж, как это, например, было в Чили в 1973 году.

"Я предполагаю, что есть возможный вариант, что это может сделать кто-то из близкого окружения Путина. Из его "первого звена обороны". Если из-за каких-то черт своего характера у такого человека появится чувство ненависти и ярости к Путину, то он может пойти на физическую ликвидацию диктатора", – озвучил Омельченко.

Экс-нардеп напомнил, что в мае 2017 года, будучи кандидатом юридических наук, доцентом и имея высшее образование в сфере международных отношений, он обосновывал необходимость физического уничтожения Путина, потому что тот является военным преступником. Об этом Омельченко публично объявил.

Он отметил, что нужно было ликвидировать Путина, чтобы не допустить большой войны. В начале полномасштабного вторжения Омельченко, как председатель офицерской организации, которая была создана тайно за несколько месяцев до 24 февраля 2022 года, обратился к российским офицерам. Среди них были сотни его учеников, которых он обучал в Киевской высшей школе МВД СССР с 1983 по 1992 год.

Обращение называлось так: "Спаси мир – убей Путина". Я ждал реакцию со стороны моих бывших учеников. В нашей команде есть крутые профессионалы-айтишники. Они сделали так, что на несколько миллионов российских телефонов в Viber пришла электронная ссылка с заголовком "Убей Путина",

– рассказал Омельченко.

Генерал-лейтенант СБУ в отставке поделился, что в отношении него спецслужбы разрабатывали операцию еще с 2021 года, чтобы выманить под разными предлогами на международные конференции, дабы потом похитить и вывезти в Россию.

Размышляя о физическом устранении Путина, Омельченко вспомнил покушение на Гитлера в 1939 году в пивном зале в Мюнхене. Этот бар для Гитлера и нацистов был сакральным местом. Тогда один рабочий, который трудился на военном заводе, готовил убийство Гитлера. Он по ночам долбил колонну возле трибуны, где тот должен был выступать, и заложил туда взрывчатку.

Однако в тот день Гитлер сократил свое выступление на 13 – 20 минут, потому что ему нужно было встретиться с немецкими генералами, и вышел из зала. Затем произошел взрыв. Этого рабочего задержали. При нем были все его чертежи.

"Его где-то больше года держали в тюрьме перед казнью. В Гестапо до последнего дня не могли поверить, что это все организовал один человек. Я пришел к выводу, что тот рабочий понял – если физически не уничтожить Гитлера, то его страна втянет мир во Вторую мировую войну, погибнут десятки миллионов людей", – озвучил Омельченко.

Генерал-лейтенант СБУ в отставке выразил надежду, что в России найдется мужественный офицер чести в окружении Путина, который осознает, что происходит и, возможно, пойдет на решительный шаг и ликвидирует главу Кремля. Он подытожил, что с точки зрения международного права физическое уничтожение Путина – это единственный путь спасения мира от развязывания ядерной войны.