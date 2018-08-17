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ОТМЕНА СООБЩЕНИЯ С РОССИЕЙ УКРАИНЕ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ ОБВАЛ МОСТА В ГЕНУЕ
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ОТМЕНА СООБЩЕНИЯ С РОССИЕЙ УКРАИНЕ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ ОБВАЛ МОСТА В ГЕНУЕ

Фьюри обозвал трех известных боксеров бомжами и отказался с ними боксировать

135 Читати новину українською
Тайсон Фьюри
Тайсон Фьюри

Экс-чемпион мира по версиям WBA Super, IBF, WBO в супертяжелом весе британец Тайсон Фьюри (26-0, 19 КО) вел переговоры с промоутером чемпиона мира по версиям WBA Super, WBO и IBF Энтони Джошуа (21-0, 20 КО) Эдди Хирном об организации боя.

Однако условия "цыганского короля" не устроили Хирна. Об этом сообщает BoxingScene.

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По словам Фьюри, Хирн предложил ему провести спарринги с Трэвисом Кауффманом (31-2, 23 КО), Диллианом Уайтом (22-1, 16 КО) и Тони Белью (29-2-1, 19 KO) и только потом бой с Джошуа .

"Такие условия меня не устроили. Я – лучший чемпион мира в супертяжелом весе и не собираюсь проводить бои с тремя бомжами, чтобы в результате встретиться с Джошуа. Мне никому ничего доказывать не надо, я должен сразу боксировать с Джошуа, а не бегать за ним. Они просто не хотят этого боя", – заявил боксер.

Отметим, что следующий бой Фьюри проведет 18 августа против итальянца Франческо (35-4-1, 21 КО).

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Теги: Футбол Бокс Новости спорта
Источник: 24 Канал
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