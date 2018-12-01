Фьюри перевесил Уайлдера на целых 20 килограмм: видео

Чемпион WBC Деонтей Уайлдер (40-0, 39 КО) и линейный чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (27-0, 19 КО) провели церемонию взвешивания перед поединком.

По итогам взвешивания Фьюри перевесил Уайлдера на 20 кг. Вес Фьюри составил – 116,3 кг, в то время как весы под непобежденным американцем показали – 96,3 кг.

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Отметим, что в поединке против Владимира Кличко Фьюри весил 112 кг, тогда как в первом поединке после возвращения – 125,1 кг. В свою очередь, Уайлдер в последнем бою против Луиса Ортиса показал на весах 97,4 кг.

Видео церемонии взвешивания Фьюри – Уайлдер

Напомним, что бой между чемпионом мира в супертяжелом весе по версии WBC Деонтеем Уайлдером и обладателем пояса The Ring Тайсоном Фьюри состоится 1 декабря в Лос-Анджелесе. Видео боя и обзор – на 24 Канале.

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