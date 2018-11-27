Фьюри пообещал отдать гонорар бедным за поединок с Уайлдером

Экс-чемпион мира Тайсон Фьюри (27-0, 19 КО) заявил, что пожертвует малообеспеченным свой гонорар от поединка с обладателем пояса WBC Деонтеем Уайлдером (40-0, 39 КО).

Тайсон Фьюри не раз заявлял, что деньги его не интересуют и, похоже, британский боец говорил серьезно.

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Я пожертвую гонорар бедным и построю жилье для бездомных. Мне особо некуда их тратить, у меня нет цели стать миллионером или миллиардером. Я боксер, а не бизнесмен, и я, скорее всего, пойду по той же дорожке, как и любой другой боец – в конце концов останусь без гроша в кармане. Нельзя забрать все эти деньги с собой, поэтому у меня есть возможность найти им применение и помочь тем, кто не в состоянии себе помочь,

– цитирует боксера BoxingScene.

Напомним, бой Фьюри – Уайлдер состоится 1 декабря в Лос-Анджелесе на арене "Стейплз Центра".

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