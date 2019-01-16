ФК "Львов" официально усилился очередным бразильцем

21-летний бразильский полузащитник ФК "Токио" Липа Велозу подписал контракт с ФК "Львов".

Об этом сообщил главный тренер львовской команды Юрий Бакалов.

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Уже подписан контракт с бразильцем Липой (Луис Велозу – прим. Спорт 24). Есть новички, которые начали сбор с командой после отпускного периода, но пока фамилии говорить не буду. Это не суперсекрет, но нужно присмотреться. Мы мониторим украинский рынок, мы не отказываемся от бразильских наблюдений. Усиление будет, и будет качественными футболистами из Бразилии,

– цитирует слова Бакалова Ua-football.

К слову, предыдущим клубом игрока был ФК "Токио", где он практически не играл в первой команде. У 21-летнего футболиста завершился контракт с японским клубом, и 1 января этого года он получил статус свободного агента.

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