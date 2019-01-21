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      ФК "Львов" срочно сменил место проведения тренировочных сборов

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      ФК "Львов" сменил место проведения сборов
      ФК "Львов" сменил место проведения сборов / fclviv.com.ua

      На второй день первого тренировочного сбора ФК "Львов" пришлось покинуть турецкий город Белек.

      В связи с организационными вопросами команда Юрия Бакалова перебралась из Белека в Манавгат, который расположен в 50 километрах.

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      Стоит отметить, что определенные трудности у команды возникли еще в первый день проведения сбора.

      Напомним, что львовяне будут готовиться к грядущим официальным матчам в чемпионате УПЛ и Кубке Украины в два этапа: с 19 января по 4 февраля и с 8 по 20 февраля.

      В этот период "Львов" проведет девять спаррингов. В частности, на первом сборе состоятся контрольные встречи с венгерским МТК, чешским "Баником", сербским "Младост Лучани", а также планируется одна двусторонняя игра.

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      Теги: Спорт Футбол ФК Львов
      Источник: 24 Канал
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