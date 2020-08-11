В небе над Киевом 11 августа пролетел огромный флаг Беларуси. Его запустили в поддержку белорусских активистов, которые вышли на массовые акции протестов против фальсификаций на президентских выборах.

Организатором акции стала компания DRONARIUM Ukraine, занимающаяся записью видео с помощью дронов.

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Что известно о белорусском флаге над Киевом

В компании заявили, что не могли не отреагировать на события в Беларуси, поскольку украинцы на своем опыте почувствовали агрессию во время Революции Достоинства.

Отвечать силой на мирный протест вместо диалога – недопустимо,

– говорится в подписи к видео.

Видео сопровождается песней группы "Кино" – Перемен, из-за которой, кстати, накануне выборов отправили под арест двух диджеев, которые осмелились включить этот трек на провластном мероприятии.

После того, как это видео распространили в белорусском оппозиционном телеграмм-канале NEXTA, за час его посмотрели более 600 тысяч раз.

Белорусский флаг над Киевом: смотрите видео

Обратите внимание! Ранее компания Dronarium поднимала в небо флаги ЛГБТ, а также устраивала полет над Киевом флага крымскотатарского народа.