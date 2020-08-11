Жыве Беларусь: в небе над Киевом запустили огромный белорусский флаг – видео
В небе над Киевом 11 августа пролетел огромный флаг Беларуси. Его запустили в поддержку белорусских активистов, которые вышли на массовые акции протестов против фальсификаций на президентских выборах.
Организатором акции стала компания DRONARIUM Ukraine, занимающаяся записью видео с помощью дронов.
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Что известно о белорусском флаге над Киевом
В компании заявили, что не могли не отреагировать на события в Беларуси, поскольку украинцы на своем опыте почувствовали агрессию во время Революции Достоинства.
Отвечать силой на мирный протест вместо диалога – недопустимо,
– говорится в подписи к видео.
Видео сопровождается песней группы "Кино" – Перемен, из-за которой, кстати, накануне выборов отправили под арест двух диджеев, которые осмелились включить этот трек на провластном мероприятии.
После того, как это видео распространили в белорусском оппозиционном телеграмм-канале NEXTA, за час его посмотрели более 600 тысяч раз.
Белорусский флаг над Киевом: смотрите видео
Что известно про бело-красно-белый флаг Беларуси?
Это исторический национальный флаг Беларуси. В 1918 году был флагом Белорусской Народной Республики, в 1991 – 1995 годах –государственный флаг Республики Беларусь. Нынешний президент Беларуси Александр Лукашенко решил утвердить бывший красно-зеленый флаг Белорусской ССР после референдума.
Оппозиционные активисты и протестующие в Беларуси выбрали своим символом именно бело-красно-белый исторический флаг.