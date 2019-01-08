Флаг Панамы и уголь Донбасса: эксперт объяснил подозрительные детали затонувшего судна в Турции

В Турции продолжаются спасательно-поисковые работы относительно аварии судна VOLGO-BALT 214, которое затонуло у берегов провинции Самсун. Спасатели подняли из воды тела трех из четырех погибших украинцев. В ближайшее время их должны узнать родные. Поиски еще одного моряка продолжаются. Причиной аварии, напомним, называют удар волны, то есть все произошло из-за стихии.

Об этом в прямом эфире 24 канала рассказал директор программ аналитического центра "Украинский институт будущего" Владимир Шульмейстер.

Напомним, Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц убеждает, что судно VOLGO-BALT 214, которое потерпело крушение с украинцами на борту вблизи побережья турецкой провинции Самсун, перевозило, предположительно, уголь с оккупированного Донбасса. Также известно, что до лета 2017 года этот корабль ходил под российским флагом.

Возили ли они уголь с территории оккупированного Донецка, по словам эксперта, "в этом должны разбираться органы, которые в этом компетентны, и которые скорее всего и покрывают все эти схемы".

Поэтому еще неизвестно, кто разберется с органами, которые это покрывают. Вероятнее всего, это будет после выборов,

– подчеркнул Шульмейстер.

Однако по мнению эксперта, в наличии панамского флага на судне нет ничего подозрительного.

"Дело в том, что диплом украинского моряка высоко ценится в мире. Украинские моряки входят в пятерку стран, которые ходят под разными флагами в разных странах мира по морям и океанам. Если в числах, то это примерно 100 тысяч украинских моряков", – отметил Шульмейстер.

На вопрос, почему же моряки так часто попадают в передряги, эксперт решил привести приблизительные статистические данные.

Всего моряков в мире примерно полмиллиона, из них украинцев – 100 тысяч. Это приблипзно 7-8 %. Если посмотреть статистически и предположить, что моряки рассеяны равномерно, то тогда почти на каждом корабле есть украинец,

– подчеркнул эксперт.

Напомним, 7 января у берегов турецкой провинции Самсун затонуло грузовое судно с украинцами на борту. В результате аварии в целом погибли 6 человек. По информации украинского МИД, четыре из них были гражданами Украины, правда, дипломаты пока их имен не называют. Также во внешнеполитическом ведомстве рассказали, что остальные члены экипажа были госпитализированы, все они находятся под должным присмотром и их состояние является удовлетворительным.

Известно, что выжили и находятся в больнице Станислав Шевчук, Павел Мильниченко, Олег Геращенко, Евгений Ильченко, Евгений Яценко, Денис Скачко и Теятна Будко.

К слову, начальник Управления департамента консульской службы Министерства иностранных дел Украины Василий Кирилич заявил, что это вышеупомянутое кораблекрушение произошло в результате удара волны, от чего судно не выдержало, разломилось и начало тонуть.

Сейчас известно, что береговая охрана обнаружила тела трех из четырех граждан Украины, погибших в результате катастрофы.