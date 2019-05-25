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      Флаг РФ будет в Киеве, – резкая реакция волонтера на рефендум о мире с Россией

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      Каковы последствия референдума о мире с РФ?
      Каковы последствия референдума о мире с РФ? / Фото из открытых источников

      Эксперимент с рефендумом о мирных договоренностях с Российской Федерацией, который предложила команда Владимира Зеленского, может иметь фатальные последствия.

      Волонтер и соучредитель фонда "Вернись живым" Виталий Дейнега в эфире программы "Политическая анатомия" на 24 канале сказал, что Владимир Зеленский – это новое лицо в политике, а потому ему нужно "заканчивать с популизмом и такими громкими заявлениями".

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      Сейчас состоялась игра с очень чувствительными вещами. Война – это очень плохая вещь. С ней не стоит шутить, с ней не стоит делать такие финты и эксперименты. Сколько этот эксперимент будет в жизнях? Посчитаем, это даже не деньги, извините,
      – заявил волонтер.

      Он пояснил, что возможный референдум в Украине не надо сравнивать с референдумом относительно Brexit в Великобритании.

      Британия – это страна, которая окружена морем со всех сторон. Она ни с кем не воюет, у нее нет этого монстра под боком с Медведчуками и всеми другими штуками,
      – пояснил Дейнега.

      Он отметил, в Украине есть люди, к примеру, Виктор Медведчук и Геннадий Труханов, которые являются признаками тотального проникновения России в Украину. Дейнега сказал: "Это действительно острый вопрос, нам нужно избавляться аккуратно и постепенно от этих недобитков".

      Узаконить через референдум любым способом то, что по факту является капитуляцией – это следующий шаг после Труханова. А дальше будет триколор в Киеве. И не стоит с этим шутить. Никаких красивых слов. Мы не Британия – мы не на острове. Надо бороться с Медведчуком, а не узаконивать референдум,
      – добавил гость студии.

      К слову, 22 мая новый глава Администрации Президента Андрей Богдан заявил, что команда президента Владимира Зеленского рассматривает возможность вынесения вопроса о достижении мирных договоренностей с Россией на народный референдум.

      Что говорит Зеленский о переговорах с Россией? Во время предвыборной президентской кампании Владимир Зеленский заявлял, чтобы прекратить войну на Донбассе, нужно идти на переговоры с Россией. Предлагал привлечь к этому также Британию и США.

      Во время инаугурации новоизбранный президент тоже упоминал о войне на Востоке Украины. По его словам, сейчас главная задача – это прекращение огня, а ради того, чтобы уберечь жизни военных, он готов на все.

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      Теги: Новости России Новости Украины Война на Донбассе Владимир Зеленский Андрей Богдан Украина – Россия
      Источник: 24 канал
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