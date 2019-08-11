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      Флаги Украины заметили на акциях протеста в Москве: это могла быть провокация – фото, видео

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      Флаги Украины появились на протестном митинге в Москве: все детали
      Флаги Украины появились на протестном митинге в Москве: все детали / Фото из открытых источников

      Накануне во время акции протеста в Москве, причиной которых стал отказ в регистрации оппозиционных кандидатов на выборы в Мосгордуму, заметили флаги Украины. Однако, впоследствии стало известно, что таким образом недоброжелатели могли скомпрометировать организаторов мероприятия.

      Видео и фото с украинским флагом мгновенно распространились в сети и получили широкую огласку. В частности, на некоторых кадрах видно, как молодой человек поднимает флаг Украины, но в это время к нему подходит агрессивно настроен молодчик и пытается вырвать его, однако протестующие не дают ему это сделать.

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      Мужчина поднял флаг Украины на митинге в Москве и на него набросился молодой человек: смотрите видео

      Кроме того по данным издания News.ru, другие участники мероприятия назвали какого-то человека с украинским флагом "провокатором" и потребовали, чтобы тот убрал флаг. В то же время человек ответил, что гордится своей страной и Майданом. Блы ли это тотже самый человек, о котором мы писали выше, информации нет. Что касается самого инцидента, вполне вероятно, что таким образом провокаторы пытались превратить митинг в массовую драку.

      Прапор України, Москва, мітинги, протести, вибори, Мосмісьдума
      Флаг Украины на протестном митинге в Москве

      Депутат муниципального округа Измайлово Надежда Загордан также сообщила, что видела людей с украинскими и грузинскими флагами. Когда же она подошла ближе, оказалось, что это "друзья из Средней Азии", которые работают в Москве в основном коммунальщиками.

      "Чьи флаги несут не знают, но им сказали их взять и понести. Предложили мне позвонить тем, кто им приказал флаги нести, но вместо телефона решили с флагами убежать", – рассказала политик.

      Знаете откуда берутся картинки для телевизора и для каналов типа "русский мир" о том, что на митинги привозят приезжих, о том, что митинги проплачены США, о том, что у нас в Москве "оранжевая проказа" и госдеп расхаживает по улицам? Я вот сегодня имела удовольствие лицезреть, как создаются подобные картинки. Недалеко от меня вдруг появились грузинские и украинские флаги. Конечно, подошла интересоваться, что за люди с флагами. А там... наши друзья из средней азии, что обычно работают в Жилищниках. Чьи флаги несут не знают, но им сказали их взять и понести. Предложили мне позвонить тем, кто им приказал флаги нести, но вместо телефона решили с флагами убежать. Я жду какого-нибудь Киселева и эту картинку, где москвичи выходят с украинскими флагами и рассказа о том, как нам заплатили... А Навальный поджег Сибирь, люди на акциях протеста избивают себя сами и рисуют себе раны и т.п.

      Posted by Nadezhda Zagordan on Saturday, 10 August 2019

      Кстати, против активистки в России могут открыть дело, так как она считает правоохранителей бессовестными

      Что известно о протестах 10 августа в Москве

      Организовала их российская оппозиция. Это уже  четвертым по счету митинг. Предыдущие происходили:

      12 июля (приняли участие более 12 тысяч человек задержаны 38 человек),

      27 июля (от 5 до 10 тысяч участников, более 1 тысяча задержанных, плюс дальнейшие обыски в оппозиции),

      3 августа (протестующих насчитали примерно 22 тысячи, задержано около 1 тысячи человек).

      Относительно последних протестов, то в них приняли участие по меньшей мере 60 тысяч человек. Российские СМИ говорят, что это самая масштабная протестная акция с 2012 года. По данным правозащитников, по ее итогам силовики задержали по меньшей мере 256 человек, тогда как в полиции обнародовали гораздо меньшую цифру – 136 человек.

      Причиной всех этих простест стало то, что ЦИК отказала некоторым оппозиционным кандидатам в регистрации на выборах в городскую думу Москвы, хотя те собрали необходимое количество подписей. В Центризбиркоме это объясняют ошибками в ​​подписных листах – они якобы находили неточности в заполнении и ошибки в паспортных данных.

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      Теги: Новости политики Новости Украины Украина – Россия Протесты в Москве Протесты Митинги в России Новости России
      Источник: 24 канал
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