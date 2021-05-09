Флагман Морської охорони Держприкордонслужби зустрів корабель Берегової охорони США Hamilton. Судна перетнулися 8 травня у точці рандеву – на відстані понад 100 морських миль від Одеси.

Американські партнери прибули в Україну із дружнім візитом, у межах якого пройдуть спільні маневри в морі, тренінги з обміну досвідом в оглядових та штурмових операціях.

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Відпрацювали злагодженість дій

За планом спільних навчань, кораблі прикордонних відомств на переході морем відпрацьовували злагодженість дій у міжнародній тактичній групі.

Елементи спільного маневрування із нарощуванням складності, зокрема й з відбиттям повітряного нападу, майже не довелось імітувати.

Зазначається, що російські судна намагалися завадити діям США та України.

Кораблі країни-агресора то оголошували вигадані координати закритих районів, вимагаючи залишити їх, то небезпечно маневрували та намагалися штучно звузити зону маневру для українського й американського кораблів. Не відповідали на виклики на зв’язок каналами міжнародної морської безпеки,

– йдеться у повідомленні.

Зухвале порушення Росією норм міжнародного морського права ретельно зафіксовано і задокументовано українськими прикордонниками.

Зверніть увагу! Наразі флагман морської охорони ДПСУ "Григорій Куроп'ятников" і корабель Берегової охорони США Hamilton залишаються у морі, продовжуючи спільні навчання.