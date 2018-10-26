Флагманом валютной выручки для Украины в течение ближайших 5-10 лет будет металлургия

Горно-металлургическая группа "Метинвест" обеспечивает работой 64 786 человек, что составляет 34% всех работников отрасли.

Второе место по количеству сотрудников среди металлургических компаний занимает "АрселорМиттал Кривой Рог". В тройку крупнейших работодателей отрасли также вошел Днепровский металлургический комбинат.

Такие данные по занятости в отрасли ГМК опубликовал журнал "Вестник. Рейтинг", который выходит при поддержке Государственной фискальной службы

Как отметило издание, в области достаточно высокие – по меркам Украины – зарплаты. Так, средняя зарплата сотрудника "Метинвеста" выше средней по стране на 59% и составляет 14 535 грн (при этом в Запорожской области выше на 83%, чем в среднем по стране – 16 285 грн).

"Исторически сложилось так, что металлургия является одной из важнейших отраслей для украинской экономики, а также одним из основных драйверов формирования валютной выручки", – отметил директор Института экономической безопасности Александр Рябченко.

По словам председателя Федерации металлургов Украины Сергея Беленького, сегодня ГМК – это около 30% промышленного производства страны, а также не менее 30% валютной выручки.

"В области, без учета смежных отраслей, работает около 250 тыс. человек. Раньше было больше (до потери неподконтрольных территорий) – более 350 тыс. человек. В настоящее время мы производим в два раза меньше стали, чем в 2006 году. Было 42 млн т. стали в год, сейчас – 21 млн т. Если учитывать количество людей, занятых в смежных отраслях, то это по меньшей мере 1 млн украинцев", – говорит Беленький.

"Сейчас на долю отрасли приходится не менее 25-27% в объеме валютной выручки. Еще одна статья, за счет которой формируется валютная выручка в последние годы, – это аграрная отрасль. Эта отрасль и металлургия сегодня являются основными, которые обеспечивают поступление валюты в стране", – сказал Президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко.

По его словам, в ближайшей перспективе не видно других промышленных отраслей, которые могут составить конкуренцию ГМК в плане поступления валютной выручки в Украину.

При этом ГМК – одна из отраслей, которые в полной мере ощутили на себе негативные экономические последствия ситуации в стране. Отток рабочих рук за границу, рост себестоимости производства, закрытие некоторых рынков сбыта украинской металлургической продукции – это проблемы, которые тормозят развитие отрасли.

"У нас растут тарифы на железнодорожные перевозки, расходы на энергоресурсы, мы не видим адекватной промышленной политики правительства. С ликвидацией Минпромполитики ощущается дефицит внимания к актуальным проблемам отрасли. А эта отрасль – это рабочие места, это монопромышленные города, для которых предприятия ГМК является бюджетообразующими. Если не обращать внимания на отрасль, государство может столкнуться с серьезными экономическими и социальными проблемами", – заключает Сергей Беленький.

Напомним, согласно различным данным, на заработки за границу в последние годы из Украины выехало от 3 до 6 млн человек. При том, что в ГМК традиционно высокие зарплаты, которые часто не уступают тем, что работники получают за рубежом, в области не хватает рабочих рук.



Кроме того, в прошлом году УЗ повысила тарифы на грузовые перевозки на 15% и заявила о необходимости повышать их и дальше. Представители металлургов заявили, что такое повышение привело к дополнительным расходам на 6,5 млрд грн в год.



Не способствует развитию отрасли и протекционистская политика отдельных стран, которые являются рынками сбыта украинской металлургической продукции. Ранее США и Турция заявили, что украинский товар попадет под спецпошлины в этих странах.