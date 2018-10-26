23:05
26 окт 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ОЛЕГ СЕНЦОВ НИКОЛАЙ КАРАЧЕНЦОВ ПОСЫЛКИ С БОМБАМИ В США ТАРИФЫ НА ГАЗ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Путину надо больше золота. "Строительное чудо" Крымский мост
      Вєсті Кремля
      21:34, сегодня
      Вести.UA. Отец Онуфрий уходит в телеведущие. Новые драчуны украинского политикума
      Вєсті.UA
      20:48, сегодня
      Война за тепло и пытки холодом: как олигархи взяли два города в заложники
      ЦРУ
      09:00, сегодня
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. Советская женщина
      Згадати все
      23:00, 23 октября
      Телеканал новостей 24 Новости Новости экономики
      ОЛЕГ СЕНЦОВ НИКОЛАЙ КАРАЧЕНЦОВ ПОСЫЛКИ С БОМБАМИ В США ТАРИФЫ НА ГАЗ

      Флагманом валютной выручки для Украины в течение ближайших 5-10 лет будет металлургия

      34 Читати новину українською
      Металлургия
      Металлургия / uk.wikipedia.org

      Горно-металлургическая группа "Метинвест" обеспечивает работой 64 786 человек, что составляет 34% всех работников отрасли.

      Второе место по количеству сотрудников среди металлургических компаний занимает "АрселорМиттал Кривой Рог". В тройку крупнейших работодателей отрасли также вошел Днепровский металлургический комбинат.

      Такие данные по занятости в отрасли ГМК опубликовал журнал "Вестник. Рейтинг", который выходит при поддержке Государственной фискальной службы

      Как отметило издание, в области достаточно высокие – по меркам Украины – зарплаты. Так, средняя зарплата сотрудника "Метинвеста" выше средней по стране на 59% и составляет 14 535 грн (при этом в Запорожской области выше на 83%, чем в среднем по стране – 16 285 грн).

      "Исторически сложилось так, что металлургия является одной из важнейших отраслей для украинской экономики, а также одним из основных драйверов формирования валютной выручки", – отметил директор Института экономической безопасности Александр Рябченко.

      По словам председателя Федерации металлургов Украины Сергея Беленького, сегодня ГМК – это около 30% промышленного производства страны, а также не менее 30% валютной выручки.

      "В области, без учета смежных отраслей, работает около 250 тыс. человек. Раньше было больше (до потери неподконтрольных территорий) – более 350 тыс. человек. В настоящее время мы производим в два раза меньше стали, чем в 2006 году. Было 42 млн т. стали в год, сейчас – 21 млн т. Если учитывать количество людей, занятых в смежных отраслях, то это по меньшей мере 1 млн украинцев", – говорит Беленький.

      "Сейчас на долю отрасли приходится не менее 25-27% в объеме валютной выручки. Еще одна статья, за счет которой формируется валютная выручка в последние годы, – это аграрная отрасль. Эта отрасль и металлургия сегодня являются основными, которые обеспечивают поступление валюты в стране", – сказал Президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко.

      По его словам, в ближайшей перспективе не видно других промышленных отраслей, которые могут составить конкуренцию ГМК в плане поступления валютной выручки в Украину.

      При этом ГМК – одна из отраслей, которые в полной мере ощутили на себе негативные экономические последствия ситуации в стране. Отток рабочих рук за границу, рост себестоимости производства, закрытие некоторых рынков сбыта украинской металлургической продукции – это проблемы, которые тормозят развитие отрасли.

      "У нас растут тарифы на железнодорожные перевозки, расходы на энергоресурсы, мы не видим адекватной промышленной политики правительства. С ликвидацией Минпромполитики ощущается дефицит внимания к актуальным проблемам отрасли. А эта отрасль – это рабочие места, это монопромышленные города, для которых предприятия ГМК является бюджетообразующими. Если не обращать внимания на отрасль, государство может столкнуться с серьезными экономическими и социальными проблемами", – заключает Сергей Беленький.

      Напомним, согласно различным данным, на заработки за границу в последние годы из Украины выехало от 3 до 6 млн человек. При том, что в ГМК традиционно высокие зарплаты, которые часто не уступают тем, что работники получают за рубежом, в области не хватает рабочих рук.

      Кроме того, в прошлом году УЗ повысила тарифы на грузовые перевозки на 15% и заявила о необходимости повышать их и дальше. Представители металлургов заявили, что такое повышение привело к дополнительным расходам на 6,5 млрд грн в год.

      Не способствует развитию отрасли и протекционистская политика отдельных стран, которые являются рынками сбыта украинской металлургической продукции. Ранее США и Турция заявили, что украинский товар попадет под спецпошлины в этих странах.

      Теги: Министерство промышленной политики Укрзализниця металургия
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Главные новости 26 октября: хищение в "Ощадбанке", Трамп пригласил Путина и скандал с ОБСЕ
      сегодня , 22:57 Главные новости 26 октября: хищение в "Ощадбанке", Трамп пригласил Путина и скандал с ОБСЕ
      На Бієнале у Львові халява перемогла совість: чому перший фестиваль довіри провалився?
      сегодня , 22:00 На Бієнале у Львові халява перемогла совість: чому перший фестиваль довіри провалився?
      Ольга Бродська
      Посылки с бомбами в США: почему американцы всерьез начинают опасаться Трампа
      сегодня , 21:30 Посылки с бомбами в США: почему американцы всерьез начинают опасаться Трампа
      Черная пятница в Украине и мире: где искать самые большие скидки – инфографика
      сегодня , 21:00 Черная пятница в Украине и мире: где искать самые большие скидки – инфографика
      Місія ОБСЄ на Донбасі дивиться, але не бачить
      сегодня , 20:30 Місія ОБСЄ на Донбасі дивиться, але не бачить
      Артем Овдієнко
      Власть возьмется расследовать откуда у украинцев деньги на покупку авто
       3 февраля 2012 , 12:39 226
      "Приватбанк" на несколько дней может приостановить работу, – журналист
       18 декабря 2016 , 16:11 9
      eBay покупает GSI Commerce за $ 2,4 млрд.
       30 марта 2011 , 09:43
      Geely Holdings Group планирует создать совместное предприятии с Volvo Car Corporation
       23 февраля 2012 , 10:36
      Прокуратура обнаружила в "Укравтодоре" нарушений на 133 млн. грн.
       10 июня 2014 , 15:14
      НБУ объясняет замедление инфляции остановкой девальвации гривны
       9 июля 2014 , 21:23
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук