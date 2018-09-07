Флагманский Samsung Galaxy Note 9: появились первые жалобы

Только недавно стартовали продажи флагманского фаблета Samsung Galaxy Note 9, однако пользователи уже жалуются на некоторые проблемы.

Так, на форуме официального сообщества Samsung появились сообщения, что в этом флагманском устройстве динамик функционирует ненадлежащим образом.

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По словам юзеров, через шесть или семь минут просмотра видео уровень громкости нижнего динамика начинает автоматически снижаться.

Как подчеркнул один из владельцев Samsung Galaxy Note 9, он уже дважды выполнял сброс настроек, однако проблему это не решило.

"Проблема возникает, когда я смотрю видео, это происходит между 6-7 минутами, причем постоянно, громкость падает даже в безопасном режиме. Я уже дважды сбрасывал на заводские настройки", – убеждает он.

В то же время другой пользователь из Сингапура утверждает, что посетил сервисный центр Samsung, и там ему сказали, что о проблеме им уже известно, а решить ее можно будет, только установив обновления, которые должны прийти на фаблет в будущем.

Таким образом, можно предположить, что вышеуказанная проблема носит чисто программный характер и не имеет ничего общего с оборудованием гаджета.

Напомним, еще до своего официального релиза Samsung Galaxy Note 9 установил рекорд. В частности, количество его предыдущих заказов было на 30-50% выше, чем было на Galaxy S9 полгода назад.

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