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ФЛАУ дисквалифицировала украинского спортсмена из-за неэтичного поведения

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ФЛАУ дисквалифицировала Антона Грабовского
ФЛАУ дисквалифицировала Антона Грабовского

Федерация легкой атлетики Украины (ФЛАУ) на полгода дисквалифицировал бегуна Антона Грабовского.

Исполком ФЛАУ принял решение отстранить от участия во всех официальных мероприятиях легкоатлета Антона Грабовского, пишет официальный сайт федерации.

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Отстранение сроком 6 месяцев вступает в силу, начиная с 22 июля 2018 года.

Причиной отстранения Грабовского стало неэтичное поведение спортсмена по отношению к компании ASICS, следствием которой стали репутационные потери Федерации легкой атлетики Украины. Поступок Грабовского поставил под угрозу контракт ФЛАУ с компанией ASICS и интересы легкоатлетов сборной.

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Теги: Новости спорта легкая атлетика
Источник: 24 Канал
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