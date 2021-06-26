Наркозависимым – помощь, а не тюрьму: в Харькове состоялся символический флешмоб-видео

В Харькове к Международному дню борьбы с незаконным оборотом наркотиков провели флешмоб. Медик и полицейский символически перетягивали "наркозависимого человека" между больницей и тюрьмой.

Правозащитный флешмоб на площади Свободы провели под лозунгом "Поддержать. Не наказывать". Организаторы убеждены, что в Украине вместо помощи больным наркоманию криминализируют.

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"Наркозависимыми людьми должны заниматься медицинские учреждения, медработники. Распространителями (наркотиков – 24 канал) должны заниматься правоохранительные органы. Главное это не путать, чтобы не было давления на наркозависимых", – рассказал соорганизатор флешмоба Денис Клименко.

Наркозависимость на Харьковщине

Во многих странах наркозависимые люди проходят заместительную терапию. Официальная статистика и реальное количество инъекционных наркоманов значительно различается: 2 тысячи зависимых против почти 13,5 тысячи.

566 человек получают заместительную терапию в Харьковской области,

– сказала соорганизатор флешмоба Елена Овчинникова.

Акции к Международному дню борьбы с незаконным оборотом наркотиков провели в 25 городах Украины. В каждом регионе участники заявляли, что ответственность должен нести распространитель, а не больной.

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