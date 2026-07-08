Участники кампании призывают украинцев присоединиться к флешмобу #НеДоброзвичайний и публично выразить свою позицию, сообщает 24 Канал.

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Что известно о флешмобе?

Общественные организации и СМИ 9 июля планируют провести совместную информационную кампанию против проекта нового Гражданского кодекса №15150. Участники инициативы заявляют, что опасаются возможного вынесения документа на второе чтение в Верховной Раде.

По словам организаторов кампании, председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук не отказался от проекта Гражданского кодекса №15150, который уже вызвал общественную дискуссию после первого чтения.

Активисты подчеркивают, что речь идет не только о юридическом документе, но и об изменениях, которые могут повлиять на права граждан. Среди рисков, на которые они обращают внимание, называют возможные угрозы праву собственности, лесам и побережьям, а также вопросы свободы слова и регулирования общественных институтов.

Организаторы заявляют, что после первого чтения в законопроект было внесено около 15 тысяч поправок, однако это, по их словам, не остановило подготовку документа к следующему этапу рассмотрения.

В рамках кампании украинцев призывают присоединиться к флешмобу #НеДоброзвичайний. Участникам предлагают скачать специальные плакаты, распечатать их и разместить в разрешенных для этого местах – на досках объявлений, возле остановок или в других общественных местах.

Плакат против принятия законопроекта / Фото предоставлено 24 Каналу

После этого организаторы призывают сфотографировать размещенный плакат, опубликовать его в социальных сетях и добавить хэштег #НеДоброзвичайний. Также граждан просят распространять информацию в местных сообществах и чатах.

К инициативе уже присоединились ряд общественных организаций и СМИ, среди которых ZMINA, "Детектор медиа", "Экология – право – человек", Civic Fortis, "Терен", "Точка опоры", "ЛГБТ-военные", "Украин Прайд", "Билкис", "Резистенс", Запорожский центр расследований, Rayon.in.ua, "Гречка", "ЖАР" и "Погляд".

Участники кампании подчеркивают, что решения об изменениях в гражданском законодательстве должны приниматься с широким привлечением общества, ведь они могут напрямую влиять на права и обязанности миллионов украинцев.

В то же время вопрос дальнейшего рассмотрения законопроекта №15150 зависит от процедурных решений в Верховной Раде и позиции народных депутатов при подготовке документа ко второму чтению.

Отметим, что критики проекта Гражданского кодекса №15150 заявляют, что отдельные его положения могут создать риски для свободы слова, в частности из-за более широких возможностей требовать опровержения или удаления информации. Также активисты опасаются, что документ может затруднить работу журналистов-расследователей и ограничить доступ к общественно важной информации.

Отдельные оговорки касаются права собственности – в частности, возможных рисков для земель, лесов и побережья из-за нечетких формулировок. Дискуссию также вызвали положения о "добрых обычаях" и личных неимущественных правах, которые критики считают слишком широкими для толкования.

В то же время сторонники законопроекта подчеркивают, что он призван обновить гражданское законодательство Украины и адаптировать его к современным правовым подходам.