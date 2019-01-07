"Флешмоб сработал": в Нью-Йорке пеленальные столы в мужских туалетах станут обязательными

В январе 2019 года в американском штате Нью-Йорк вступил в силу закон, согласно которому в новых или отремонтированных местах общественного пользования обязательно должны устанавливать пеленальные столы как в женских, так и в мужских уборных.

Об этом сообщает CNN.

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Речь идет о ресторанах, магазинах, кинотеатрах, а также государственных зданиях и даже парках. На каждом этаже здания, например, торгового центра, должна быть как минимум по одному пеленальному столику как в женском туалете, так и мужском.

Кроме того, администрация заведения обязательно должна разместить указательные знаки на обозначение ближайшего пеленального стола.

Закон должен сделать отдых с маленькими детьми более комфортным для обоих родителей.

Напомним, в октябре 2018-ого американец Донте Палмер возмутился отсутствие пеленальных столов в мужских туалетах – и запустил флешмоб. Он рассказал, как нелегко ему пришлось, когда он хотел сменить подгузники своему ребенку в мужском туалете. Ведь там, обычно, нет пеленальных столов, как в женских туалетах. Палмер также опубликовал фото, в каких условиях ему пришлось менять подгузники ребенку. Поэтому мужчина призвал публиковать подобные фотографии в соцсетях в поддержку равноправного родительства. Сообщение Палмер стало популярным, особенно после распространения изданием The Shade Room, и получило много отзывов с поддержкой такой идеи. Теперь под тегом #SquatForChange в Instagram другие мужчины тоже делятся фотографиями, в каких условиях им приходится менять подгузники своим детям, когда под рукой нет пеленальных столов.