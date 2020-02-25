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      FlixBus начнет выполнять внутренние рейсы в Украине: что известно

      - Читати новину українською
      FlixBus почне виконувати внутрішні рейси в Україні / biz.liga.net

      Автобусный оператор FlixBus в 2020 году начнет выполнять внутренние рейсы по Украине. Ведь предложение комфортных и доступных автобусных путешествий в Украине недостаточное.

      О намерении расширить сеть перевозок украинских пассажиров внутренними рейсами и других планах компании на 2020 год сообщили на сайте FlixBus.

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      В 2020 году FlixBus планирует увеличивать количество международных линий из Украины, но важной целью является запуск внутренних перевозок,
      – говорится в сообщении.

      В компании пояснили, что в Украине нет достаточного предложения комфортных, безопасных и доступных автобусных путешествий. А по статистике междугородным автобусным сообщением пользуются примерно 148 миллионов пассажиров ежегодно. Поэтому рейсы, которые планирует запустить компания, необходимы.

      В то же время в FlixBus не конкретизировали, о каких именно маршрутах в Украине идет речь.

      Кроме того, компания анонсировала развитие внутренних рейсов в Великобритании и Португалии. А также выход на рынок стран Балтии и старт полетов в Марокко. Именно успех в Украине подтолкнул FlixBus выйти на рынки Литвы, Латвии и Эстонии.

      Что известно о FlixBus в Украине?
      Вышел на украинский рынок в 2019 году. Тогда перевозчик запустил международные рейсы, которые объединяют 10 украинских городов прямым сообщением с 44 городами Европы. В частности, в Украине перевозчик ездит в такие города: Киев, Львов, Одесса, Житомир, Ровно, Винница, Умань, Хмельницкий, Тернополь и Ужгород.

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      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Новости Украины Португалия Великобритания Транспорт Марокко Эстония Латвия Литва Путешествия
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