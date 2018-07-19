"Фолькнеры" отправляются в путешествие с намерением объехать полмира на велосипеде

Супружество путешественников-музыкантов этно-группы "Фолькнеры" в июле отправляются в масштабную экспедицию, чтобы проехать на велосипедах 22 страны.

Об этом говорится в интервью Екатерины Петренко для 24 канала: "Сделать визу – как утром почистить зубы, путешествующий этно-группа" Фолькнеры ".



С собой возьмут 2-летнего сына Марка, который родился во время последней экспедиции и проехал 5 стран Юго-Восточной Азии вместе с родителями.



"Планируем длинный маршрут, нам осталось проехать всего полмира! Сейчас едем на юг до Балкан, в Грецию, затем переправляемся в Северную Африку, едем по Средиземноморью, затем возвращаемся через Гибралтар в Европу, дальше летим в Южную Америку, от Аргентины двигаемся уже в Северную Америку и завершаем маршрут в Канаде. в общем 22 страны. Путешествие продлится ориентировочно полтора года", – сказал Владимир Муляр.



Маленький Марк путешествует вместе с родителями с рождения



Это уже седьмое семейное велопутешествие. Музыканты за последние 8 лет проехали более 40 тысяч километров и увидели около 30 стран. Они собирают уникальный фольклор, свободно его воспроизводят и рассказывают об Украине.

Но самая большая наша миссия – познакомить другие страны с Украиной. К сожалению, мы обнаружили, что не все страны знают, а некоторые и вообще ничего не слышали об Украине. Поэтому мы, как музыканты группы "Фолькнеры", часто играем или на улицах, то в кафе, то в детских домах или школах, то на фестивалях, то есть так знакомим людей с украинской культурой,

– говорит Ярина Цветок.

Музыканты говорят, что путешествовать – легко и необходимо, главное только решиться.



"Считаю, что может путешествовать любой! Кто, как не мы сами, будет воплощать наши мечты? Для нас мечта – это действие, в конце концов!" – добавила Ирина.

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