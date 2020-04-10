Фонд борьбы с COVID-19: что это и поможет ли он

В правительстве предлагают создать специальный фонд для борьбы с коронавирусом и его последствиями. Обязательно ли создавать этот фонд, будет ли он эффективен и какие угрозы несет — в материале 24 канала.

Украина уже месяц на карантине и с каждым днем финансовая ситуация украинцев и экономическая ситуация в стране ухудшается. Количество больных растет в геометрической прогрессии. Из-за этого в правительстве предлагают создать Фонд борьбы с COVID-19.

Важно Карантин в Украине может длиться до начала мая, – правительство

Что это за фонд?

Фонд борьбы с COVID-19 – это фонд в составе государственного бюджета. Его цель – предотвращать негативные последствия кризисных явлений в связи с возникновением и распространением острой респираторной болезни COVID-19. В правительстве считают, что благодаря фонду могут повысить эффективность деятельности государственных органов и местных властей. Кроме того, надеются таким образом обеспечить экономическую стабильность в Украине.

Создание фонда предлагают в рамках пересмотра бюджета-2020. За это решение ориентировочно Верховная Рада будет голосовать 13 апреля.

Сколько выделяют денег?

Сначала планировали создать Стабилизационный фонд размером 113,9 миллиарда гривен. Во втором проекте название изменили на Фонд борьбы с COVID-19 и уменьшили финансирование до 97,1 миллиарда гривен. В третьей и пока последней версии проекта изменений в бюджет-2020 предусматривают выделить на Фонд уже 66 миллиардов гривен.

Откуда взяли деньги на фонд?Путем сокращения других программ, в частности расходов на культуру, спорт, образование, науку, местные выборы, инфраструктуру и другие. Но и этого недостаточно из-за низких поступлений в бюджет, поэтому деньги на фонд увеличат дыру в бюджете. По сути деньги неоткуда взять.

Куда будут идти деньги из фонда?

Повышение выплат медицинским и другим работникам , которые вовлечены в борьбу с COVID-19.

, которые вовлечены в борьбу с COVID-19. Закупка товаров, работ и услуг для борьбы с коронавирусом, в частности аппаратов искусственной вентиляции легких, медицинских масок, антисептиков, тестов для выявления коронавирусной инфекции.

товаров, работ и услуг для борьбы с коронавирусом, в частности аппаратов искусственной вентиляции легких, медицинских масок, антисептиков, тестов для выявления коронавирусной инфекции. Социальная поддержка пенсионеров .

. Поддержка людей, которые потеряли работу из-за карантинных мероприятий.

из-за карантинных мероприятий. Пополнение резервного фонда государственного бюджета.

Финансирование бюджетных программ, которые были сокращены из-за пандемии.

Полезно Легальны ли увольнения и сокращения во время карантина: объяснение эксперта

Опасности создания такого фонда

На самом деле неоткуда взять деньги на этот фонд. Поступления в бюджет настолько низкие, что даже сокращение финансирования различных программ и министерств не спасает ситуацию. Поэтому этот фонд создается путем увеличения дыры в бюджете. Это является одной из основных опасностей.

Справка:

Всего за год "дыра" в бюджете выросла на треть. На конец 2019 года дефицит бюджета составил 78 миллиардов гривен. За первые два месяца 2020 года добавились еще 17,2 миллиарда, что в целом составляет более 95 миллиардов гривен. В обновленном бюджете-2020 дыра вырастет минимум вдвое. Сначала хотели увеличить на 200 миллиардов, однако что именно предложили в третьем варианте, пока неизвестно.

Есть два способа закрыть дыру, и то частично. Первый – это кредит от МВФ. В этом году мы можем получить 5 миллиардов долларов. Но для этого надо выполнить условия Фонда, а именно принять "антиколомойский" закон. Его приняли в первом чтении, но уже внесли рекордные 16 тысяч правок.

Большинство этих поправок направлено ​​на затягивание процесса рассмотрения. Это правки, которые носят технический характер. Которые, скажем, одно словом заменяют синонимом. Или которые вообще ничего не меняют. Но так или иначе, они есть, и мы вынуждены их рассматривать,

– рассказал Даниил Гетманцев в интервью 24 каналу.

Второй выход из ситуации – это эмиссия гривны, то есть печатание денег. Но стоит понимать, что это грозит инфляцией, то есть обесцениванием денег.

Если богатые страны могут позволить себе напечатать условно триллион долларов или евро и просто всем раздать, то мы не можем себе этого позволить. Мы не такая страна, которая может позволить просто напечатать. Печать гривны приведет к инфляции и гиперинфляции, и деньги обесценятся,

– рассказал эксперт по экономике Олег Гетьман.

Непрозрачность использования средств составляет коррупционную угрозу. Они как бы создают отдельный фонд, куда направляются деньги, которые нельзя будет проконтролировать. Решение о распределении расходов будет самостоятельно принимать Кабмин по согласованию с бюджетным комитетом Верховной Рады. То есть парламент, согласовав создание этого фонда, перенаправит туда деньги, но не будет иметь контроля над их дальнейшим использованием.

Во время кризиса 2008-2009 годов в Украине создали Стабилизационный фонд. Однако впоследствии правительство заявило, что фонд практически не использовался и был недейственным.

Обратите внимание Антикризисный закон 2.0: какие льготы предлагают бизнесу на время карантина

Какие есть альтернативы?

Не обязательно создавать отдельный Фонд для борьбы с COVID-19, чтобы собственно бороться с коронавирусом и его последствиями. Об этом рассказывает Юлия Маркуц из Центра анализа общественных финансов и публичного управления Киевской школы экономики в статье Экономической правды.

Существует резервный фонд, размер которого 1% от общего фонда бюджета. Это меньше, чем предусмотрено на Фонд борьбы с COVID-19, но при необходимости резервный фонд можно увеличивать и расширять направления его использования.

Что такое резервный фонд?Это один из видов бюджетных резервов, средства которого предназначены для обеспечения неотложных расходов на мероприятия, которые не могли быть предусмотрены при утверждении бюджетов или вызваны чрезвычайными обстоятельствами, которыми и является распространение COVID-19 в Украине. Распределение средств фонда осуществляется по решению правительства.

Вместо урезания бюджетных программ, которые существуют сейчас, можно их по-целевому дофинансировать. Например, увеличить финансирование на поддержку по безработице, финансирование медицины, а также, как советует эксперт, на инфраструктурные проекты, которые создадут (временную) занятость.

К тому же поддержку инфраструктурных проектов можно осуществлять путем использования Государственного фонда регионального развития. В нем прозрачный механизм принятия решений, считает эксперт.

Каждый из этих инструментов уже отработан и понятен "пользователям" как в правительстве, так и на уровне местной власти. То есть, это может повысить управляемость всего процесса борьбы с кризисом и скорость реагирования на ситуацию в стране,

– пишет Юлия Маркуц.

Обратите внимание В украинских аптеках появились экспресс-тесты на коронавирус

Сколько больных COVID-19 в Украине?

По состоянию на 9:00 10 апреля в Украине зафиксировано 2 203 случая COVID-19, из них 69 летальных, 61 человек выздоровел. Больше всего больных в Киеве, Черновицкой, Ивано-Франковской и Тернопольской областях.