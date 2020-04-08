Фонд борьбы с коронавирусом сократили: министр экономики назвал сумму

Кабинет Министров планирует создать Фонд борьбы с коронавирусом в сумме более 65 миллиардов гривен. Это на 30% меньше, чем планировали ранее. Профильный комитет дорабатывает изменения в госбюджет.

О деньгах, которые планируют выделить на борьбу с распространением коронавирусной инфекции в Украине, сообщил на брифинге министр финансов Сергей Марченко.

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Предусмотрены меры на борьбу с коронавирусом, в частности создание фонда в размере 66,3 миллиарда гривен,

– отметил Марченко.

А это на 30% меньше, чем планировали ранее.

По его словам, проект изменений в государственный бюджет сейчас дорабатывает профильный парламентский комитет.

Министр также назвал основные показатели изменений в бюджет

дефицит не меняли, он остался на уровне 298 миллиардов гривен, или 7,5% ВВП;

доходы тоже почти не корректировали;

основные изменения произошли в части расходов.

"То, что можно было перебросить на программы финансирования, чтобы не хранить в Стабилизационном фонде, мы перебросили. Это пенсионные и медицинские выплаты", – пояснил Марченко.

Глава ведомства добавил, что другие бюджетные показатели отрабатывают с учетом возможного восстановления капитальных расходов.

Обратите внимание! Накануне спикер Рады Дмитрий Разумков заявил, что парламент может собраться на внеочередное заседание 9 апреля. По его словам, главным вопросом будут изменения в госбюджет.

Что известно о предыдущей попытке внести изменения в бюджет

Рада 30 марта отправила на доработку в профильный комитет законопроект правительства об изменениях в государственный бюджет на 2020 год.

в профильный комитет законопроект правительства об изменениях в государственный бюджет на 2020 год. За принятие документа в первом чтении проголосовали лишь 223 нардепа при необходимых 226.

В проекте на борьбу с коронавирусом предлагали создать фонд на 97,1 миллиарда долларов.



Какие сейчас основные цифры в бюджете Украины на 2020 год / Инфографика 24 канала