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      Фонд борьбы с коронавирусом сократили: министр экономики назвал сумму

      - Читати новину українською
      Министр экономики назвал новую сумму Фонда для борьбы с коронавирусом / president.gov.ua

      Кабинет Министров планирует создать Фонд борьбы с коронавирусом в сумме более 65 миллиардов гривен. Это на 30% меньше, чем планировали ранее. Профильный комитет дорабатывает изменения в госбюджет.

      О деньгах, которые планируют выделить на борьбу с распространением коронавирусной инфекции в Украине, сообщил на брифинге министр финансов Сергей Марченко.

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      Предусмотрены меры на борьбу с коронавирусом, в частности создание фонда в размере 66,3 миллиарда гривен,
      – отметил Марченко.

      А это на 30% меньше, чем планировали ранее.

      По его словам, проект изменений в государственный бюджет сейчас дорабатывает профильный парламентский комитет.

      Министр также назвал основные показатели изменений в бюджет

      • дефицит не меняли, он остался на уровне 298 миллиардов гривен, или 7,5% ВВП;
      • доходы тоже почти не корректировали;
      • основные изменения произошли в части расходов.

      "То, что можно было перебросить на программы финансирования, чтобы не хранить в Стабилизационном фонде, мы перебросили. Это пенсионные и медицинские выплаты", – пояснил Марченко.

      Глава ведомства добавил, что другие бюджетные показатели отрабатывают с учетом возможного восстановления капитальных расходов.

      Обратите внимание! Накануне спикер Рады Дмитрий Разумков заявил, что парламент может собраться на внеочередное заседание 9 апреля. По его словам, главным вопросом будут изменения в госбюджет.

      Что известно о предыдущей попытке внести изменения в бюджет

      • Рада 30 марта отправила на доработку в профильный комитет законопроект правительства об изменениях в государственный бюджет на 2020 год.
      • За принятие документа в первом чтении проголосовали лишь 223 нардепа при необходимых 226.
      • В проекте на борьбу с коронавирусом предлагали создать фонд на 97,1 миллиарда долларов.

      Бюджет
      Какие сейчас основные цифры в бюджете Украины на 2020 год / Инфографика 24 канала

      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Карантин в Украине 2020 Деньги Коронавирус в Украине Новости Украины Бюджет 2020 Бюджет Министерство экономического развития и торговли Сергей Марченко
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