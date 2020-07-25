В Фонде борьбы с коронавирусом осталось лишь 5% заложенных средств – 3,2 миллиарда гривен. При его создании в апреле размер фонда составил почти 65 миллиардов гривен.

О количестве денег в фонде сообщил журналист StateWatch Александр Гуменюк. Соответствующие цифры ему предоставил Минфин в ответе на запрос. Так, по информации по состоянию на 16 июля, из заложенных 64,7 миллиарда гривен правительство приняло решение о выделении 61,5 миллиарда гривен.

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На что пошли эти деньги

Министерство инфраструктуры получило наибольшую долю денег, а именно 35 миллиардов гривен для осуществления строительства, реконструкции, ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования.



для осуществления строительства, реконструкции, ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования. Министерство здравоохранения получило 8,3 миллиарда гривен:

– 100 миллионов гривен пошли на закупку аппаратов искусственной вентиляции легких,

– 2,9 миллиарда гривен – на закупку лабораторного оборудования и расходных материалов для проведения ПЦР-тестов и на доплаты медицинским работникам,

– 5,3 миллиарда гривен – на закупку оборудования для приемных отделений опорных учреждений здравоохранения.

Министерство экономики получило 7,9 миллиарда гривен для предоставления финансовой помощи Фонду общеобязательного государственного социального страхования на случай безработицы.



для предоставления финансовой помощи Фонду общеобязательного государственного социального страхования на случай безработицы. Министерство социальной политики получило почти 4 миллиарда гривен:

– 1,6 миллиарда гривен пошли для оказания помощи на детей физическим лицам-предпринимателям,

– 2,2 миллиарда гривен – выплаты материального обеспечения,

– 233 миллионов гривен – для осуществления страховых выплат.

Министерство внутренних дел получило 2,7 миллиарда гривен для предоставления дополнительной доплаты к заработной плате военнослужащим и лицам, работающим в системе МВД.



гривен для предоставления дополнительной доплаты к заработной плате военнослужащим и лицам, работающим в системе МВД. Министерству развития общин и территорий предоставили 1,6 миллиарда гривен для принятия мер, направленных на осуществление строительства, реконструкции и ремонта приемных отделений опорных учреждений здравоохранения.



для принятия мер, направленных на осуществление строительства, реконструкции и ремонта приемных отделений опорных учреждений здравоохранения. Министерство культуры получило 1 миллиард гривен для поддержки сферы культуры и креативных индустрий, туризма и кино.



для поддержки сферы культуры и креативных индустрий, туризма и кино. Министерство молодежи и спорта получило 475 миллионов гривен на развитие спорта для лиц с инвалидностью и их физкультурно-спортивной реабилитации.



на развитие спорта для лиц с инвалидностью и их физкультурно-спортивной реабилитации. Министерство образования и науки получило 52,5 миллиона гривен для возврата средств, уплаченных за предоставление услуги с проведением пробного внешнего независимого оценивания.



для возврата средств, уплаченных за предоставление услуги с проведением пробного внешнего независимого оценивания. Государственное управление делами получило 41 миллион гривен для обеспечения готовности и реагирования учреждений здравоохранения Государственного управления делами на вспышки COVID-19.



для обеспечения готовности и реагирования учреждений здравоохранения Государственного управления делами на вспышки COVID-19. Министерство юстиции получило 23,7 миллиона гривен для обеспечения мероприятий, направленных на предотвращение возникновения и распространения вспышек COVID-19 в учреждениях исполнения наказаний.

Заметим, что лишь около 16% средств, потраченных из фонда, пошли непосредственно на медицину и на улучшение медицинской инфраструктуры. Для сравнения, на строительство дорог ушло сразу 57% от всех потраченных средств.

В то время, когда в Украине эпидемия коронавируса и близко не пошла на спад, деньги, которые должны спасать от этой пандемии, фактически закончились. Более того, потратили эти средства в основном совсем не на медицину, а на экономические и социальные программы, а также на дорожные проекты,

– прокомментировали вышеизложенную информацию в StateWatch, неправительственной организации, которая мониторит органы власти.

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Что этому предшествовало

В начале июня стало известно, что из Фонда борьбы с коронавирусом потратили почти половину – более 28 миллиардов гривен. Прозрачность использования средств должны проверять аудиторы.

Кроме того, 13 июля на официальном сайте Верховной Рады появилась информация, что почти 1,3 миллиарда гривен перенаправили на проведение местных выборов в октябре.

Фонд для борьбы с последствиями коронавирусной болезни создали 13 апреля. Тогда Верховная Рада утвердила соответствующие изменения в госбюджет.

Тогда в правительстве говорили, что деньги из фонда пойдут на: