Фондовые биржи в Нью-Йорке снова обвалились: что стало причиной
Фондовые биржи США открыли торги падением аж на 7%. Индекс S&P 500 упал на 7,02%, Nasdaq Composite — на 7,03%, Dow Jones — на 7,2%. Из-за этого торги решили приостановить на 15 минут.
Падение на рынках ускорилось после того, как Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию из-за резкого распространения коронавируса в мире. Также на очередной обвал повлияло решение американского президента Дональда Трампа запретить въезд в США из Европы. Об этом сообщает CNN.
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Обвал мировых фондовых рынков:
- Индекс Euro Stoxx 50 опустился до самого низкого уровня с 2016 года, потеряв 5,8%.
- Японский фондовый индекс Nikkei уменьшился на 5%.
- Фондовый индекс Гонконгской биржи Hang Seng снизился на 3,8%.
Зачем торги приостанавливают на 15 минут
- Такие правила установили после так называемого "черного понедельника" 19 октября 1987 года. Тогда произошло самое большое падение индекса Dow Jones Industrial Average за всю его историю — на 22,6%.
- Согласно правилам, если после возобновления торгов падение достигает 13%, приостанавливают их еще на 15 минут.
- Торги закрывают к концу дня, если падение достигает 20%.
Так сейчас выглядит таблица Нью-Йоркской фондовой биржи / Фото Bloomberg
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Что происходит с мировыми фондовыми рынками?ОПЕК и Россия 9 марта не смогли договориться о снижении уровня добычи нефти. Это спровоцировало падение цен на нефть на 30%. Это самый чувствительный однодневный обвал цен, начиная с 1991 года.
Также акции международных фондовых бирж стремительно опустились. Это стало самым сильным удешевлением с 2008 года.
Торги приостановили уже второй раз за неделю. Впервые это произошло 9 марта, после обвала цен на нефть. В четверг цена на нефть Brent упала на 6,4% – до 33,54 долларов за баррель из-за ценовой войны и снижения спроса. Доходность 10-летних гособлигаций США снизилась до 0,672% с 0,817% в среду. Фондовые рынки в Западной Европе также снижаются. Stoxx 600 упал более чем на 10%. Сегодняшнее падение может стать рекордным.