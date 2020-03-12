Фондовые биржи в Нью-Йорке снова обвалились: что стало причиной

Фондовые биржи США открыли торги падением аж на 7%. Индекс S&P 500 упал на 7,02%, Nasdaq Composite — на 7,03%, Dow Jones — на 7,2%. Из-за этого торги решили приостановить на 15 минут.

Падение на рынках ускорилось после того, как Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию из-за резкого распространения коронавируса в мире. Также на очередной обвал повлияло решение американского президента Дональда Трампа запретить въезд в США из Европы. Об этом сообщает CNN.

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Обвал мировых фондовых рынков:

Индекс Euro Stoxx 50 опустился до самого низкого уровня с 2016 года, потеряв 5,8%.

Японский фондовый индекс Nikkei уменьшился на 5%.

Фондовый индекс Гонконгской биржи Hang Seng снизился на 3,8%.

Зачем торги приостанавливают на 15 минут

Такие правила установили после так называемого "черного понедельника" 19 октября 1987 года. Тогда произошло самое большое падение индекса Dow Jones Industrial Average за всю его историю — на 22,6%.

Согласно правилам, если после возобновления торгов падение достигает 13%, приостанавливают их еще на 15 минут.

Торги закрывают к концу дня, если падение достигает 20%.



Так сейчас выглядит таблица Нью-Йоркской фондовой биржи / Фото Bloomberg

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Что происходит с мировыми фондовыми рынками?ОПЕК и Россия 9 марта не смогли договориться о снижении уровня добычи нефти. Это спровоцировало падение цен на нефть на 30%. Это самый чувствительный однодневный обвал цен, начиная с 1991 года.

Также акции международных фондовых бирж стремительно опустились. Это стало самым сильным удешевлением с 2008 года.



Торги приостановили уже второй раз за неделю. Впервые это произошло 9 марта, после обвала цен на нефть. В четверг цена на нефть Brent упала на 6,4% – до 33,54 долларов за баррель из-за ценовой войны и снижения спроса. Доходность 10-летних гособлигаций США снизилась до 0,672% с 0,817% в среду. Фондовые рынки в Западной Европе также снижаются. Stoxx 600 упал более чем на 10%. Сегодняшнее падение может стать рекордным.